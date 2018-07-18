Teknoloji sembollerinin gizli anlamları neler?

BBC Türkçe Elektronik postalarda kullanılan '@' işaretinden, Bluetooth özelliğinin sembolüne kadar teknoloji dünyasının tanıdık sembollerinin anlamlarını derledi:

USB:

İlk olarak 1996'da ortaya çıkan ve veri aktarmada kullanılan en yaygın bağlantı yöntemi haline gelen USB, İngilizce 'Universal Serial Bus'ın (Evrensel Seri Yolu) kısaltması. Sembolü ise üçe yola ayrılan bir hat. Her bir hattın ucunda farklı bir şekil var: Daire, ok ve kare.





USB sembolü aslında Yunan mitolojisindeki denizler tanrısı Poseidon'un üç dişli mızrağına bir gönderme. Mızrağın her bir dişinin ucundaki farklı işaret ise USB teknolojisinin farklı cihazları birbirine bağlayabilme özelliğini simgeliyor.





Bluetooth:









Cep telefonlarında sıklıkla kullanılan Bluetooth özelliği, kablosuz bağlantıda standart uygulama haline gelmiş durumda. Sembolün kökleri ise Vikinglere dayanıyor.











10'uncu yüzyılda Danimarka ve Norveç kralı olarak hüküm süren Mavi diş (İngilizce Bluetooth) Birinci Harald, İskandinavya'yı birleştiren kral olarak biliniyor. Bluetooth teknolojisinin de aynı Birinci Harald gibi birleştirici bir özelliği olduğundan, Viking kralından esinlendiği ifade ediliyor.

Bluetooth logosu da, Birinci Harald'ın isim ve lakabının baş harflerinin runik yazılışının bir birleşimi.

Açma/Kapama düğmesi:











