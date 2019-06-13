Apple, IKEA'nın rende afişine ne diyecek?

İsveçli mobilya ve ev gereçleri devi IKEA, Amerikalı teknoloji devi Apple'ın 6 bin dolarlık yeni Mac Pro bilgisayarı ile adeta dalga geçti.





IKEA, Apple'ın geçen hafta tanıttığı yeni Mac Pro'lar ile ilgili bir reklam afişi hazırladı.





ELMALAR İÇİN DİZAYN EDİLDİ: 2,46 TL





6 bin dolardan (Yaklaşık 35 bin TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulan bilgisayarın "rende" görüntüsünü ima eden IKEA mağazalarında satılan ürünün yer aldığı afişe "Elmalar için dizayn edildi" notunu düştü.





Rendenin fiyatının ise 3,99 Letonya Latı (37,46 TL) olduğu belirtildi.





APPLE'IN BAŞLANGIÇ FİYATI 6 BİN DOLAR





ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın Mac Pro serisinin fiyatlarının 6 bin dolardan başlayacağı duyuruldu.





Ancak parçalarıyla birlikte cihaz 35 bin dolar bandına kadar çıkabiliyor.





4 grafik işlemci de sisteme dahil olduğunda fiyat 45 bin dolara kadar yükseliyor.





KALEM KALEM MAC PRO'NUN İLAVE PAPÇA FİYATLARI:





12 adet 128 GB DDR4 ECC RAM : 17 bin 878,88 dolar





2,5 GHz 28 çekirdekli Intel Zeon W işlemci: 7 bin 453 dolar





Apple Pro Display XDR Ekran: 5 bin dolar





2 adet 2 TB SSD : 2 bin 400 dolar





Apple Pro Display XDR Ekran Standı: 1.000 dolar





Apple Magic Klavye ve Magic Trackpad 2: 228 dolar