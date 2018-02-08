Samanyolu Haber /Teknoloji / Teknoloji devi Türkiye ofisini kapattı /08 Şubat 2018 22:41

Teknoloji devi Türkiye ofisini kapattı

Spotify, Türkiye operasyonlarını bölge ülke temsilciliklerine bağlama kararı alarak kapattı

SHABER3.COM

Dünyanın en büyük online müzik platformu Spotify, Türkiye ofisini kapatma kararı aldı.

Hürriyet’ten Ahmet Can’ın teknoloji bloğu Digital Age’e dayandırdığı habere göre, Spotify Türkiye'den yapılan açıklamada, "Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor” denildi.

Şirkete yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Spotify, Türkiye operasyonlarını, bölge ülke temsilciliklerine bağlayacak. Yeniden yapılandırma çerçevesinde Türkiye ekibi çalışmalarını söz konusu bölge ülkelerin çatısı altında sürdürecek. Plak şirketleri ve sanatçılarla olan iletişimde bu şekilde devam edecek. Bununla birlikte Spotify Türkiye'nin Ülke Müdürü pozisyonunda yer alan Ergül Çivi ise ABD Ticari Direktörü olarak atandı.

5 yıl önce ofis açtılar

Spotify, 2013 yılında Türkiye ofisini açmıştı. İlk etapta 10 kişilik bir ekiple yola çıkan şirketin ofisi ise İstanbul Levent'te bulunuyordu. Spotify ekibi aradan geçen 5 yıllık süre içinde özellikle yerel içerikler konusunda yaptıkları işlerle dikkat çekmeyi başardı.
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