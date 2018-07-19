Samanyolu Haber /Gündem / Teknoloji aile içi kopuşa sebep /19 Temmuz 2018 09:13

Teknoloji aile içi kopuşa sebep

Televizyon izleme rekorunu elden bırakmayan Türkiye, televizyon bağımlılığını yeniden gündeme taşıdı. Neredeyse günün dörtte birini televizyon karşısında geçiren vatandaşları, uzmanlar uyardı. Uzmanlar, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir aile ortamı isteyen ebeveynlerin önlem alması gerektiğini söyledi.

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Aile arası ilişkilere, insan sağlığına, toplumsal yaşantıya kadar hayatımızın birçok yönünü olumsuz etkileyen televizyon bağımlılığı, kültürel erozyona sebep oldu. Ülkemizde yıllık ortalama televizyon izleme süresinin bir hayli yüksek oluşu uzmanları harekete geçirdi. Teknolojik gelişmelerin insanların birbirinden kopmasına sebep olduğunu belirterek ebeveynleri uyaran uzmanlar, aile fertlerinin yavaş yavaş birbirlerini unuttuklarını söyledi.

TEKNOLOJİ, AİLE İÇİ KOPUŞA SEBEP
Uzman Psikolog Gülten Demirdöven, teknolojik gelişmelerin insanların birbirinden kopmasına sebep olduğunu belirterek, aile arasındaki gerilimin en büyük sebebinin televizyon olduğunu söyledi. Demirdöven, “Eskiden aile bireyleri bir masanın başında konuşur, muhabbet ederlerdi, birbirinin sıkıntılarını, sorunlarını dinlerlerdi. Ama şu anda eve girince bir an önce yemek yiyip televizyon veya bilgisayar başına geçmek gibi bir sıkıntı var. Bu durum büyüklerde de, çocuklarda da var. Ebeveynlerin televizyon başında, çocukların odalarında ellerinde telefon varken bir kopuş başlıyor. Eğer bu kopuş uzun yıllar devam ederse, bir zaman sonra aile bireyleri birlikte hiçbir şey yapamaz hale geliyorlar” diyerek, aile fertlerinin yavaş yavaş birbirlerini unuttuklarını ifade etti.
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