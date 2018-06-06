Samanyolu Haber /Spor / Teknik Direktör Ümit Kayıhan vefat etti /06 Haziran 2018 10:20

Teknik Direktör Ümit Kayıhan vefat etti

Eski milli futbolcu ve teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti. Son olarak İzmir ekibi Altay’ı çalıştıran Kayıhan, 64 yaşındaydı.

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Bu sabah hayatını kaybeden Ümit Kayıhan bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
 
28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan’ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi.

Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı.Son olarak 2013 yılında Altay’ı çalıştırdı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.
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