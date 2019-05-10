[FLAŞ] Tekne faciası: En az 50 göçmen öldü

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı TAP, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını ve en az 70 göçmenin boğulduğunu, 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.





Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı ise Libya'dan hareket ve Tunus açıklarında alabora olan teknede en az 50 göçmenin öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.





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