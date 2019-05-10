[FLAŞ] Tekne faciası: En az 50 göçmen öldü

Tunus'ta devletin resmi haber ajansı TAP, Akdeniz açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin battığını ve en az 70 göçmenin boğulduğunu, 16 göçmenin sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteci Ajansı ise Libya'dan hareket ve Tunus açıklarında alabora olan teknede en az 50 göçmenin öldüğünü, 16 göçmenin ise sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.
EN YAKIN KIYIYA 65 KİLOMETRE AÇIKTA
Göçmenleri taşıyan teknenin Tunus'un Safakes şehrinin 65 kilometre açıklarında battığı belirtildi.
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin "Umutsuz Yolculuklar" ismiyle yayımlanan raporunda 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısının 139 bin 300 olduğu ve bu sayının son 5 yılın en düşük rakamı olduğu kaydedilmişti.
2018'DE 2 BİN 275 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETTİ
Geçişlerdeki düşüşe rağmen geçen yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bilgisinin paylaşıldığı raporda, günde ortalama 6 kişinin öldüğü bildirilmişti.
Raporda düzensiz göçmenlerin rotalarındaki önemli değişiklikler de ortaya konulmuştu.