Tekirdağ'da tren devrildi: 10 ölü, en az 73 yaralı var

Uzunköprü ilçesinden İstanbul'a 15:45 seferini yapan tren, henüz bilinmeyen bir nedenle bazı vagonlarının raydan çıkması sonucu, Çorlu istikametinde Sarılar köyü yakınlarında devrildi.





Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını söyledi.







Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.





MUHTAR: BÖLGEYE ULAŞIM ÇOK ZOR







Sarılar Köyü Muhtarı Fuat Döner, kaza yerinde trenin 5 vagonunun devrildiğini gördüğünü belirterek, "Bölgeye araçla ulaşım çok zor. Benim gördüğüm kadarıyla 5 vagon raylardan çıkıp devrilmiş durumdu. Yaralılara ilk gelen sağlık ekipleri müdahale ediyor. Buradaki yaralıları tahliye etmek için havadan müdahale gerekir" dedi.





İBB 7 ARAÇ YOLLADI





İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 7 kurtarma aracı ve 24 personeli bölgeye gönderdi.