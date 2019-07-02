“Tekerlekleri yerinden çıkabilir” denilen 25.000 Mazda geri çağrılıyor

Bijonların eksik olması ya da yeterince sıkılmaması, çok büyük kazalara sebep olabilir. Mazda3’lerde karşılaşılan bu tarz bir sorun nedeniyle marka 25.000 aracı geri çağırmak zorunda kaldı.





25 Eylül 2018 ile 19 Nisan 2019 arasında üretilen Mazda3’lerde, kronik bir tekerlek problemi fark edildi. Mazda’ya göre bir üretim hatası, göbek civatasının kafası ile göbek yatağı arasında bir boşluk oluşturdu ve bu da somunların gittikçe gevşemesine sebep olabilir.





Bahsi geçen gevşeme gerçekleşirse ve bir an önce müdahale edilmezse tekerleğin yerinden çıkma olasılığı çok yüksek ve bu da istenmeyen kazalara sebebiyet verebilir.





Geri çağrılan araçların problemlerinin çözümleri de çok basit. Bayiliklerde toplanan araçların tekerlerindeki parçaların arasındaki boşluklar, teknisyenler tarafından yok edilecek ve yedek parçalara ihtiyaç duyulmayacak.