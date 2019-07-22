Samanyolu Haber /Gündem / Tek yürekli hâkim-savcı kaldı mı bu ülkede? /22 Temmuz 2019 13:10

Tek yürekli hâkim-savcı kaldı mı bu ülkede?

Mısra Öz Sel, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybetmişti. Sel, facianın sorumlularından hesap sorulmamasına veryansın etti.

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Çorlu’da tren faciasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybeden Mısra Öz Sel, yetkililere bir kez daha seslendi.

Mısra Öz Sel, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen yedisi çocuk 25 kişi hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i ve eski eşini kaybetmişti. 

Mısra Öz Sel, hâkimlere, savcılara, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM), Ulaştırma Bakanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) seslendi.

“BİR TEK YÜREKLİ HÂKİM, SAVCI KALDI MI BU ÜLKEDE?”

Mısra Öz Sel şahsi Twitter hesabından, Çorlu tren katliamının hesabının sorulmadığını belirterek hâkim ve savcılara şöyle seslendi: “Sessizce bakıyorum da her şey nasıl da hiç bir şey olmamış gibi yaşanıyor. Çorlu katliamının acıları ilk günkü kadar taze. Sorumluları her zamanki gibi sorumsuz. Neden öldü 25 can? Hesabını sorabilecek bir tek yürekli hâkim, savcı kaldı mı bu ülkede? #CorluTrenKatliamı”

“HARAM OLSUN HER KURUŞ”

Mısra Öz Sel diğer bir paylaşımında TBMM’de “Çorlu Tren Katliamı Araştırılsın” önergesinin reddedilmesine karşı, “Bir meclis, kendi milletinden kaybettiği 25 insanının hangi sebeplerle öldüğünü #neden araştırmak istemez? 'Soruşturma devam ediyor' demek bahanesi olamaz. Çünkü soruşturması da eksik gidiyor. 25 vatandaşın ölmüş, hala o koltuklarda susup oturtabiliyorsan haram olsun her kuruş.” ifadelerini kullandı.
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