Tek parti hükümeti kurulursa terör sona erer' dediniz, erdi mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, anayasa değişikliği teklifi ve referandum sürecine ilişkin olarak "Suikastlar, canlı bombalar devam edebilir. Referandumdan 'evet' çıktıktan sonra terörün sesi kısılır" görüşünü savunan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş'u eleştirdi. Özkök, "Numan Bey, 1 Kasım için de şöyle demiştiniz. Tek parti hükümeti kurulursa istikrar gelir... Geldi mi... Tek parti iktidara gelirse ekonomi yoluna girer. Girdi mi... Tek parti hükümeti kurulursa terör sona erer... Erdi mi... Şimdi de deniyor ki: Ülkeyi tek başkan yönetirse istikrar gelir. Gelecek mi... Ülkeyi tek başkan yönetirse ekonomi yoluna girer... Girer mi... Ülkeyi tek başkan yönetirse terör biter... Biter mi... Birincide deneyerek öğrendik... Hiçbiri olmadı..." diye yazdı.











Ertuğrul Özkök'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Ocak 2017) nüshasında yayımlanan 'Binali Bey duydunuz mu hükümetiniz milli değilmiş' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:





Cumhurbaşkanı'nın Başdanışmanı Mehmet Uçum dün Hürriyet’te yayınlanan demecinde diyor ki:





(Anayasa referandumunda evet çıkarsa, Meclis’in güvenoyu vermesi kalkıyor) “Hükümet güvenoyunu halktan alır. Bu yüzden ‘Millet Hükümeti’ demeyi tercih ediyoruz.”





Dört sorum var:





Önce ülkemin, 11 yıl başbakanlığını yapmış Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hâlâ Başbakanlık koltuğunda oturan Binali Yıldırım’a soruyorum:





“Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, sizler Meclis’ten güvenoyu alan bir hükümetin başındaydınız...









Bu durumda bu hükümetler ‘Milletin Hükümeti’ değil miydi...”





İkinci sorum, 14 yıldır iktidarda olan AKP’nin gelmiş geçmiş bütün milletvekillerine:





“Aldığınız oylarla geldiğiniz Meclis’teki sıfatınız ‘Milletin Vekili’ değil mi?





Bu durumda sizin güvenoyu verdiğiniz hükümetler, Milletin Hükümeti değildi de, kimin hükümetiydi? ‘Üst akıl’ın mı...”





Üçüncü sorum, bir an önce sağlığına kavuşmasını bütün kalbimle dilediğim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’na:





“Sayın Başkan, başkanlık sıfatını taşıdığınız bu topluluğun adı nedir?





Türkiye Büyük Millet Meclisi değil mi?”





Ve son sorum da kendimize:





“Ey bu milletin seçmeni, her seçimde giderek sandığa oy atan vatandaşı...





Bugüne kadar oy vererek o Meclis’e gönderdiğimiz vekiller, kimin vekiliydi?





O hükümet, kimin hükümetiydi?”





Önce cumhuriyet silindi şimdi de AKP





AKP için de eyvah diyorum...





Geçen 14 yıl içinde, Cumhuriyet’in bütün geçmişi reddi miras edildi...





Şimdi de başkanın atayacağı hükümet “milli” ilan edilerek, AKP’nin 14 yılı gayrimilli ilan ediliyor...





Yanlış mı yorumluyorum...





Numan Bey, 1 Kasım için de şöyle olacak demiştiniz





7 Haziran seçiminin sonuçlarını kabullenmeyip 1 Kasım’da seçime gidilirken, Türk milletine ne denmişti?





Tek parti hükümeti kurulursa istikrar gelir...





Geldi mi...





Tek parti iktidara gelirse ekonomi yoluna girer.





Girdi mi...





Tek parti hükümeti kurulursa terör sona erer...





Erdi mi...





Şimdi de deniyor ki:





Ülkeyi tek başkan yönetirse istikrar gelir.





Gelecek mi...





Ülkeyi tek başkan yönetirse ekonomi yoluna girer...





Girer mi...





Ülkeyi tek başkan yönetirse terör biter...





Biter mi...





Birincide deneyerek öğrendik...





Hiçbiri olmadı...





İnşallah ikincisinde de birincisi gibi yanılmış olmayız...