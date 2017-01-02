Samanyolu Haber /Gündem / Tek cümleyle anlattı /02 Ocak 2017 12:37

Tek cümleyle anlattı

Hasan Cemal tek cümleyle bıraktı 50 yıldan fazla zamandır binlerce yazı yazan Hasan Cemal, tek cümleyle kalemini bıraktı.

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Hasan Cemal de bıraktı!

Hasan Cemal, dünkü Reina Katliamı sonrası "Bir süre yazı yazmak istemiyorum, 2017'den korkuyorum, Allah hepimize kolaylık versin!" diyerek, köşesine çekildi. 
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