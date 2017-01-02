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Tek cümleyle anlattı
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02 Ocak 2017 12:37
Tek cümleyle anlattı
Hasan Cemal tek cümleyle bıraktı 50 yıldan fazla zamandır binlerce yazı yazan Hasan Cemal, tek cümleyle kalemini bıraktı.
SHABER3.COM
Hasan Cemal de bıraktı!
Hasan Cemal, dünkü Reina Katliamı sonrası "Bir süre yazı yazmak istemiyorum, 2017'den korkuyorum, Allah hepimize kolaylık versin!" diyerek, köşesine çekildi.
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