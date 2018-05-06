Tehditler işe yaramadı... İşte iki günde kim ne kadar imza topladı..

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak imza işlemlerinin başlamasına bir gün kala MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘seçmeni fişleme’ tehdidine vatandaşlar boyun eğmeyerek ilçe seçim kurullarına koştu.







Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak imza işlemlerinin başlamasına bir gün kala MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘seçmeni fişleme’ tehdidine vatandaşlar boyun eğmeyerek ilçe seçim kurullarına koştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza işlemine vatandaşlar akın etti. Daha ilk günden 200 bine yakın imza toplandı. Birçok ilde imza vermek isteyen vatandaşlar ilçe seçim kurullarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm yurtta vatandaşlar ilçe seçim kurulları önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak tercih ettikleri adayları için imza verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayları için imza verecek olan 100 bin kişinin ‘örgütler’ ile iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istemesine her kesimden tepki gelmişti ve bu çağrının seçmeni korkutmak için bir fişleme taktiği olarak yorumlanmıştı.



