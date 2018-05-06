Samanyolu Haber /Gündem / Tehditler işe yaramadı... İşte iki günde kim ne kadar imza topladı.. /06 Mayıs 2018 09:43

Tehditler işe yaramadı... İşte iki günde kim ne kadar imza topladı..

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemlerinde ikinci gün sona erdi. Son tablo şu şekilde: Meral Akşener: 173 bin 569, Temel Karamollaoğlu: 95 bin 168, Doğu Perinçek:26 bin 845, Vecdet Öz: 706.

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Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak imza işlemlerinin başlamasına bir gün kala MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘seçmeni fişleme’ tehdidine vatandaşlar boyun eğmeyerek ilçe seçim kurullarına koştu.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak imza işlemlerinin başlamasına bir gün kala MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘seçmeni fişleme’ tehdidine vatandaşlar boyun eğmeyerek ilçe seçim kurullarına koştu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza işlemine vatandaşlar akın etti. Daha ilk günden 200 bine yakın imza toplandı. Birçok ilde imza vermek isteyen vatandaşlar ilçe seçim kurullarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere tüm yurtta vatandaşlar ilçe seçim kurulları önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak tercih ettikleri adayları için imza verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanı adayları için imza verecek olan 100 bin kişinin ‘örgütler’ ile iltisaklı olup olmadığının araştırılmasını istemesine her kesimden tepki gelmişti ve bu çağrının seçmeni korkutmak için bir fişleme taktiği olarak yorumlanmıştı. 

Türkiye genelindeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri ikinci gününde de sürüyor. Yurdun dört bir yanında vatandaşlar, adaylarının seçimlere girebilmesi için imza veriyor. İmza verme işlemi dün sabah saat 08:00’da başladı ve 9 Mayıs günü saat 20:00’a kadar sürecek. İşte imza verme işleminin ikinci gününde oluşan tablo: 

Meral Akşener:   Yurtiçi: 173 bin 555  | Yurt dışı: 14  |  Toplam: 173 bin 569

Temel Karamollaoğlu:  Yurtiçi: 95 bin 155  |  Yurt dışı: 13  |  Toplam: 95 bin 168

Doğu Perinçek:  Yurtiçi: 26 bin 829  |  Yurt dışı: 16   Toplam: 26 bin 845

Vecdet Öz: 706

Genel toplam: Yurtiçi: 269 bin 245  |  Yurt dışı: 43  |  Toplam: 296 bin 288

İlk günde 186 bin 104 vatandaş, adaylar için imza vermiş; Meral Akşener için 126 bin 341, Temel Karamollaoğlu için 44 bin 967, Doğu Perinçek için 14 bin 565, Vecdet Öz için ise 231 kişi imza vermişti.
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