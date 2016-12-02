Erdoğan konuşurken dolar rekor kırdı







Bloomberg verilerine göre 2016 yılının başından bu yana Türk Lirası dolar karşısında yüzde 19 değer kaybetti. Başka bir değişle milli gelir düştü, Türkiye’nin dış borcu arttı.



Doların değer kaybı 15 Temmuz ardından yüzde 16.2 olarak gerçekleşti. Trump’ın ABD Başkanı seçilmesinden bugüne kadar ise doların TL karşısındaki değer kazancı yüzde 10.7 oldu.

Türk Lirası dün itibariyle yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.





Türk Lirası dün itibariyle yılbaşından bu yana gelişmekte olan ülkeler arasında dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.

Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faiz artırma beklentisi Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler sınıfını hayati derecede etkiliyor faka iç siyasetteki gelişmeler ve büyük gözaltı dalgaları doları çok daha sert bir şekilde yükseltiyor. Dün itibariyle Türkiye yılbaşından bu yana dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi oldu.









"TEĞET GEÇECEK"





Resmi verilen Türkiye için korkunç bir tablo ortaya koyarken Cumhurbaşkanı Erdoğan “Türkiye birey olarak zenginleşiyor. Bugünkü Türkiye 14 yıl öncesinden 3 kat daha zengindir. Kim ne derse desin” diye konuştu.





“DÖVİZİ BOZDURUN ALTINA LİRAYA YATIRIN”





Vatandaşlara da çağrı yapan Erdoğan “Sevgili milletim, yastığının altında döviz olanlar, gelsinler parasını altına dönüştürsün, gelsin TL’ye dönüştürsün. Kimse endişe etmesin (ekonomik kriz iddiası) teğet geçecek.” dedi.







