Samanyolu Haber /Gündem / Hazine ve Maliye Bakanılığı'nın açıkladı tedbir değilmiş /17 Ağustos 2018 15:30

Hazine ve Maliye Bakanılığı'nın açıkladı tedbir değilmiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde yapılan bir açıklamada kur artışından dolayı kredi çeken firmalardan ilave teminat istenmeyeceği, çeki karşılıksız çıkan kişilere istenirse yeniden kredi verileceği duyurulmuştu. Bu açıklamadan saatlerden sonra bakanlık 'kendilerinin bir karar almadığını, bankalara tavsiyelerde bulunduklarını' söyledi. Yüz binlerce insanın kafası karıştı.

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Bakanlıktan sabah saatlerinde yapılan açıklamada önlem olarak şu ifadeler duyurulmuştu:

1) Kur artışı nedeniyle limit aşımı oluşan kredilerde limit aşımı dikkate alınmayacak ve kredi kapama talebi yapılmayacaktır.

2) Yine kur etkisi ile teminat değeri risk tutarını karşılamada yetersiz kalan krediler için firmalardan ilave teminat talep edilmeyecektir.

3) 8 Ağustos 2018 tarihinden itibaren yaşanan ekonomik ortam nedeni ile oluşan kredi gecikmeleri, karşılıksız çek ve protesto edilen senetler Risk Merkezi'ne mücbir sebep koduyla bildirilebilecektir. Bu uygulama ile firmaların kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir.”

Bakanlığın bu kesin ifadeler içeren açıklamasının ardından yaptığı açıklama ticaretle uğraşanların kafasını ciddi şekilde karıştırdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ‘ilave teminat talep edilmeyecektir’, ‘kredi erişimlerine engel teşkil etmeyecektir’ gibi ifadelerin bulunduğu açıklamasının ‘tavsiye niteliğinde olduğunu’ belirtti.

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ’NE TAVSİYE
İşte Hazine’den yapılan ikinci açıklama: Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından bugün kamuoyuna bankacılık sektörünün ekonomik faaliyetin desteklenmesine yönelik değerlendirmelerine ilişkin açıklamalar Bakanlığımız tarafından alınan kararlar şeklinde yansımıştır. Açıklamalarda yer alan hususlar Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından üyelerine tavsiye niteliğinde alınan kararlardır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olunmaması için bildirim gerekliliği doğmuştur.
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