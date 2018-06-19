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Tedavisi Yunanistan’da süren Nail Koçak'ın annesi konuştu...
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Tedavisi Yunanistan’da süren Nail Koçak'ın annesi konuştu...
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19 Haziran 2018 14:19
Tedavisi Yunanistan’da süren Nail Koçak'ın annesi konuştu...
Lösemi teşhisi teşhisi konulduğu için tedavisi annesi gözetiminde Yunanistan’da süren Nail Koçak'ın annesi konuştu...
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Babası Almanya’da olduğu için tedavisi annesi gözetiminde Yunanistan’da süren Nail Koçak'ın annesi konuştu... You Tube'tan yayın yapan Bold Medya'ya konuşan anne Birgül Koçal Türkiye'de yaşadığı hapishane hayatı ve Nail'in tedavi sürecini anlattı.
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