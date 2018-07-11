Samanyolu Haber /Gündem / 'Tecavüz mağduru kadın ve çocuklar var' iddiası /11 Temmuz 2018 10:28

'Tecavüz mağduru kadın ve çocuklar var' iddiası

Adnan Oktar’a ve emniyetin ifadesiyle 'suç örgütü'ne yönelik sabah saatlerinde başlatılan operasyonda 106’sı kadın 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken suçlamalar da ortaya çıkmaya başladı

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Kaçmaya çalışırken gözaltına alındığı belirtilen Oktar’a yöneltilen suçlamalar arasında ‘çocukların cinsel istismarından, askeri casusluğa’ kadar birçok madde bulunuyor.

Operasyon genişletilerek devam ederken, bir de kan donduran detay ortaya çıktı.

Sözcü'nün haberine göre mağdurlar arasında; 11 yaşından 40 yaşına kadar tecavüze uğrayan mağdur çocukların ve kadınların olduğu iddia edildi.

ESKİ ÜYELERİ: ÇIKANLARA ŞAŞIRACAKSINIZ

Adnan Oktar'ın kurduğu grubun eski üyesi Ceylan Özgül sosyal medya hesabı üzerinden yapılan operasyonla alakalı paylaşımlarda bulundu ve ilginç ifadeler kullandı:

''Adnan Oktar örgütünden ayrılmış biri olarak söylüyorum, KEDİCİK kelimesi ile konuyu hafifletmenizi tavsiye etmem. Vitrinde masum görünen bu kadınların bir kısmı çift silahla geziyorlar. Türlü suçlara karıştıklarına şahidim.Şu an örgütte kod adı Dragos olan merkezi yerleşim yerinin her yerinin kameralarla olmasına şaşıran basın mensubu kardeşlerimi izliyorum. Daha çok şaşıracak Türkiye ortaya çıkanlara''


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