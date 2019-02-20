TCDD Genel Müdürü görevden alındı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alındı. Apaydın'ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.



Apaydın'ın, birbiri ardına yaşanan tren kazaları nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürülmüştü. Ancak görevden almanın kazalar sebebiyle değil bakanlıkla anlaşmazlık sebebiyle olacağı belirtilmişti.





Bir görevden alma da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde yaşandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızır Reis Deniz'in de görevine son verildi.





NTV'nin aktardığına göre, Deniz'in yerine ise Durmuş Ünüvar getirildi.