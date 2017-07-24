Samanyolu Haber /Gündem / TC numarasını vermeyene tüp yok /24 Temmuz 2017 12:18

TC numarasını vermeyene tüp yok

ANTALYA'da TC kimlik numarası vermeyenlere LPG tüp satışı yasaklandı. Bazı tüp bayileri uygulamayı insanların güvenliği için doğru bulurken, bazıları bilgilerini vermek istemeyenler olduğunu belirterek sıkıntı çekildiğini söyledi.

TC numarasını vermeyene tüp yok


LPG tüplerinin el yapımı patlayıcı (EYP) dış kabı olarak kullanılmasının önlenmesine yönelik kararın Resmi Gazete'de yayımlaması ardından uygulama birçok ilde başladı. Uygulama kapsamında tüp bayilerinin, satış yaparken TC kimlik numaraları ya da kredi kartı bilgileri ile ad soyad bilgisinin kayıt altına alınması zorunlu hale getirildi. Tüp satışında boş tüpler teslim alınmadan yeni tüp teslim edilmemesi kararlaştırıldı. Uygulamaya karşı çıkan bayi ve dağıtıcılara Kabahatler Kanunu'nun 'emre aykırı davranış kabahatinden idari para cezası kesilecek.

"ARADA KALIYORUZ"

Uygulamaya yeni katılan iller arasında olan Antalya'da tüp satışı yapan işyeri sahipleri, polis merkezlerine çağrılarak karar tebliğ edildi. Kepez İlçesi'nde başlayan uygulama tüp bayilerini böldü. Uygulamayı doğru bulmayan ve adını vermek istemeyen bir esnaf, zor durumda kaldığını söyledi. Tüp verdikleri kişilerin bilgilerini vermek istemediğinden yakınan esnaf, arada kaldıklarını söyledi. Kötü niyetli kişilerin tüpteki seri numaraları kolayca yok ederek istedikleri gibi kullanabileceğini öne süren esnaf, “Tüp verdiğimiz kişilerin kimlik ve kredi kartı bilgilerini istiyoruz. Dolandırıcılık o kadar ilerlemiş ki haklı olarak vatandaş bu bilgilerini vermeye yanaşmıyor" dedi.

DESTEKLEYEN DE VAR

Uygulamayı desteklediğini dile getiren tüp bayisi Doğan Gökmen, kendilerinin değil ancak müşterilerinin sıkıntı çektiklerini söyledi. Gökmen, şöyle dedi:

“Müşteri bazen 'Acil' diye dükkana gelip tüpünü değiştirmek istiyor. Bilgilerini alırken zaman kaybı yaşadığı için sinirleniyor. İnsanlar bize güvendiği için bilgilerini veriyor. Ruhsatsız bu işi yapanlara insanların bilgilerini verdiğini zannetmiyorum. Tüpten bomba yapımını önlemek için bu uygulama yapılıyor. Bu uygulamayı doğru yaparsak Antalya başka illere örnek olur. Uygulama bence doğru."
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