TBMM'ye yeni dönem için lüks makam aracı siparişi!

Meclis, 2019-2020 yıllarında kullanılmak üzere 64 adet 1950 motor hacminde sürücüsüz makam aracı kiralama ihalesi açtı. Tüm koltuklarının deri döşemeli ve ısıtmalı olması istenen araçların teknik özellikleri arasında sürücü yorgunluğu tespit ile işitsel ve görsel uyarı ikazı yapacak donanımın bulunması da sıralandı.



2017-2018 yılları için 30'u Volkswagen Passat, 34'ü Audi A-6 marka sürücüsüz araç kiralayan TBMM, seçimlere iki aydan daha az süre kala yeni bir araç kiralama ihalesine çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin makam hizmetleri için kullanılacak araçlar, 1 Ocak 2019–31 Aralık 2020 tarihleri arasında, iki yıl süreyle kiralanacak. Tümü 1950 motor hacminde olacak araçların 28'i için ayrı, 36'sı için ayrı teknik özellikler belirlendi.



Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre ihale şartnamesinde, 2018 model '0' kilometre ve siyah renkli olacak araçların sahip olması istenen teknik özelliklerden bazıları şöyle sıralandı:



"Dört silindir, turbo dizel motor, tam otomatik klima, renkli ekranlı Türkçe dil seçenekli yol bilgisayarı, ön ve arka park sensorü, sürücü yorgunluğu tespit sistemi, işitsel ve görsel uyarı ikazı, radyo, CD-MP3 çalar, araç içi orijinal halı ve kauçuk taban paspasları, dört bölgeli tam otomatik klima, deri döşeme, orta konsolda en az 6,5 inç ve üstü ekran, ısıtmalı ön ve arka koltuklar."



Araçlara taşıt tanıma sistemi (TTS), otomatik geçiş sistemi (OGS), hızlı geçiş sistemi (HGS) ve araç takip sistemi (GPRS) takılması da istendi.



DAHA ÖNCE KİRALANAN ARAÇLARA MİLYONLARCA LİRA ÖDENDİ



Araçlar, 24 Haziran'da oluşacak yeni Meclis’in Başkanlık Divanı Üyeleri, Parti Grup Başkanvekillikleri, komisyon başkanları ve uluslararası komisyon başkanlarının makam hizmetlerinde kullanılacak. Yeterlilik kriterlerini karşılayan tüm yerli ve yabancı isteklilerin katılabileceği sürücüsüz araç kiralama ihalesi 1 Haziran Cuma günü açık usulle yapılacak.



2017/2018 yılları için açılan iki yıllık ihaleyi kazanan Kopuz Otomotiv ve Turizm Sanayi Ticaret AŞ'den yine sürücüsüz 64 araç kiralayan TBMM, ulaşım hizmetleri için de Sözkur Turizm Otomotiv'den sürücülü kiraladığı 10 araca milyonlarca lira ödeme yaptı.



30'u Volkswagen Passat, 34'ü Audi A­6 marka olduğu bilinen bu araçlara 2015 yılında 3 milyon 304 bin lira, 2016'da 3 milyon 643 lira ödendi. 2017'de yapılan ödeme 4.5 milyon liraya yaklaştı.



TBMM makam hizmetleri için kullanılan bu araçların yanı sıra ulaştırma hizmetlerinde kullanılmak üzere de üç yıllığına 2 milyon 514 bin lira karşılığı 10 araç kiralandı. Ayrıca, panelvan minibüs tipi bir araç da yemekhane hizmetlerinde kullanılmak üzere Mecis'in kiralık araç filosuna katıldı.



