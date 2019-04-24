TBMM'den Mansur Yavaş'a ambargo

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’ten ekmek alımı yapılmasına son verildiği bildirildi.





Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yapılan değişiklik dikkati çekti.







İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Twitter hesabından TBMM lokantasındaki değişim icin paylaşımda bulundu.





Erozan, “TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin halk ekmeği iken Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var.” dedi.













Eskiden servis edilen ekmeğin ve yeni ekmeklerin fotoğrafını da paylaşan Erozan, “Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola!” ifadelerini kullandı.



