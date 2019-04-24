Samanyolu Haber /Gündem / TBMM'den Mansur Yavaş'a ambargo /24 Nisan 2019 18:21

TBMM'den Mansur Yavaş'a ambargo

TBMM lokantasındaki ekmek ihtiyacının Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek'ten yapılması uygulamasına son verildi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, Meclis'e alınan ekmeklerdeki değişimin, belediyenin Millet İttifakı'na geçmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’ten ekmek alımı yapılmasına son verildiği bildirildi. 

Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yapılan değişiklik dikkati çekti.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Twitter hesabından TBMM lokantasındaki değişim icin paylaşımda bulundu. 

Erozan, “TBMM lokantasında yenilen ekmek Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin halk ekmeği iken Mansur Yavaş’ın Ankara Belediye Başkanı olmasıyla birlikte ekmek tedarikinin el değiştirdiğine ilişkin belirtiler var.” dedi.



Eskiden servis edilen ekmeğin ve yeni ekmeklerin fotoğrafını da paylaşan Erozan, “Birinci fotoğrafta son durum, ikinci fotoğrafta ise eski durum var. Hayrola!” ifadelerini kullandı.

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