Samanyolu Haber /Gündem / TBMM yeni başkanını seçti /20 Kasım 2017 17:16

TBMM yeni başkanını seçti

İsmail Kahraman yeniden TBMM başkanı seçildi

TBMM yeni başkanını seçti

TBMM Başkanlığı seçimi 3. tur oylaması sona erdi. İsmail Kahraman 289 oyla yeniden başkanlığa seçildi. AK Parti adaylarından Tamer Dağlı, 2. Tur oylama sonrasında Başkanlık Divanı'na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekilmişti. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3’te 2’si (367) aranırken, üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) arandı.

TBMM Başkanlığı seçimi üçüncü tur sonuçlar ise şöyle:

AK Parti adayı İsmail Kahraman: 289

CHP adayı Zekeriya Temizel: 124

MHP adayı Celal Adan: 36

İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7

HDP adayı Selma Irmak: 37
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