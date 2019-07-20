TBMM tatile girdi ama...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 11. Kalkınma Planı görüşmeleri sonunda tatile girdi. Meclisin ikinci yasama döneminde 37 kanun çıkarılırken, kamuoyunda tartışılan şartlı tahliye şeklindeki 'af', yargı paketi; polis, öğretmen ve sağlık çalışanlarının maaşlarını yakından ilgilendiren "3600 ek gösterge" gündeme gelmedi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili de Meclis’te yasal bir düzenleme yapılmadı.





Bu arada Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleriyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair karar ile bazı komisyonların TBMM tatildeyken çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.





Meclisin son oturumunda 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kabul edildi. Ardından da 1 Ekim'e kadar sürecek tatil dönemi başlamış oldu.





Hükümet Sözcüsü Ömer Çelik, "bu konuların yeni dönemde gündeme getirilmeyeceği endişeleriyle" ilgili olarak bahsedilen konuların bazılarının yeni döneme kalabileceğini kaydetti.





80 bin kişiyi ilgilendiren tahliye yasası





Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı Şartlı Ceza İndirimi şeklinde düşünülen “Af” yasasında ilerleme sağlanamadı. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Yargı paketinde, denetimli serbestlik süresinin artırılması, tutukluluk süresinin iki yıl ile sınırlandırılması ve beş yılın altındaki suçlarda Yargıtay yolunun açılmasına yönelik bir hazırlık yapılıyor.





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yargı paketinin bir bölümünün yaz tatili öncesi yasalaşacağı mesajını vermişti. Ancak son düzenlemenin içerideki yazar, hak savunucuları, gazetecileri ve başka davaları da etkileme potansiyeli olduğu için daha hassas bir şekilde ele alınmaya başlandı.





BU düzenlemeyle kapasitelerinin çok üstünde mahkum ve tutuklu bulunan cezaevlerinden 80 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyordu.





3600 ek gösterge kimleri kapsıyor





Meclis'te görüşülüp karara bağlanması beklenen bir diğer konu da "3600 ek gösterge."





Aylıkları ve emekli ikramiyelerini etkileyen 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri gibi memurları ilgilendiriyor.





Bu konuda yapılacak düzenlemeden yararlanacaklar arasında 247 bin polis, 925 bin öğretmen, 200 bin hemşire, 144 bin din görevlisi bulunuyor.





CHP'den 11. Kalkınma Planı'na eleştiri





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 11. Kalkınma Planı'ndaki hedeflerin, daha önceki dönemde hedef tutturulamadığı için yüzde 50 oranında aşağıya çekildiğini savundu.





TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Kaya, "11. Kalkınma Planı'nda, Cumhuriyetimizin 100. yılında, Atatürk'e, kurduğu cumhuriyete, devrimlerine bir tek satır yer verilmemiştir" dedi.





Plan kapsamında ortaya konulan hedefleri eleştiren Kaya, 10. Kalkınma Planı'nda 16 bin dolar olan kişi başı milli gelir hedefinin 11. Kalkınma Planı'nda 12 bin 484 dolar olduğunu, bunun da "gerçekleşmeyeceğini" kaydetti.





TBMM Genel Kurulu'nda 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı kapsamlı dönüşüm öngörüyor. Bu amaçla 2023 yılında GSYH'nın 1 trilyon 80 milyar dolara, kişi başına gelirin 12 bin 484 dolara yükseltilmesi, ihracatın 226,6 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. İşsizlik oranının yüzde 9,9'a düşürülmesinin hedeflendiği planda, enflasyon oranlarının da kalıcı bir biçimde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi amaçlanıyor.





(tr.euronews.com)





