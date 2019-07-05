TBMM lokantasında yüzde 100 zam: Çorba 2 TL oldu!

Türkiye’de en ucuz yemeğin yendiği TBMM Lokantası da enflasyona yenildi. Meclis Başkanlık Divanı, ‘girdi fiyatlarındaki artış’ nedeniyle yemek ücretlerini artırma kararı aldı.





Gelecek ay yürürlüğe girmesi beklenen yeni fiyat tarifesinde yemek ücretlerinin yüzde 100 zamlanacağı öğrenildi. 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

Sözcü’nün haberine göre, Cemil Çiçek’in başkanlığı döneminde yıktırılan eski Tabur Binası’nın bahçesindeki bin 800 metrekarelik lokantanın yeniden yaptırılması da benimsendi.





Toplantıda Meclis’in artan personel sayısı sebebiyle yaşanan yer sıkıntısına çözüm bulundu. Meclis’e ‘destek hizmeti’ veren 350 personelin Akay Caddesi’nde kiralanan iki yeni binaya taşınması kararlaştırıldı.





Kiralanan binalardan birinin Ziraat Bankası’na, diğerinin ise Tarım Bakanlığı’na ait olduğu belirtildi. Bu yeni çalışma düzeniyle birlikte Meclis’in personel sayısı da 7 bin 400’e ulaştı.