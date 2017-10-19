TBMM boş gezen memurlarına iş arıyor...

TBMM Başkanlığı 2011’de 120’ye yakın personelin kadrosunu ‘şahsa bağlı’ statüye soktu. Böylece söz konusu personel eşit işe eşit ücret uygulaması kapsamı dışında bırakıldı ve emekli oluncaya kadar kadrosunun geri alınamamasının önü açıldı.









Personelin maaş artışları diğer kamu kurumlarındaki muadillerinden ayrı tutularak, daha yüksek ücret almaya devam etmeleri sağlandı. Bu personel arasında meclis genel sekreterliği görevini yapmış olanların yanı sıra, TBMM başkan başmüşaviri, TBMM başkan müşaviri, TBMM müşaviri, müdür, şube müdürü gibi unvanları taşıyanlar bulunuyor.





‘Şahsa bağlı’ kadrodaki 100 personel hala TBMM’de. Bu kişilere ek binada oturmaları için kendilerine ayrılmış makam odaları var, ama yapmaları için verilen bir iş yok.





‘Boş gezenler’





Meclis kulislerinde şahsa bağlı kadrosu bulunanlara, varlıkları ile yoklukları anlaşılamadığı için ‘Game Of Thrones’ dizisine atfen, ‘akgezenler’ gibi esprili benzetmeler yapılıyor. Bu personele, ‘TBMM’nin boş gezenleri’ nitelendirmelerinde bulunuluyor.





İş listesi çıkarıldı





TBMM Başkanlığı, boştaki personel için iş arayışına girdi. ‘Boş gezen’ personelden ilk aşamada 33 ayrı konuda araştırma yapıp TBMM’ye bilgilendirme raporu sunmaları istendi.