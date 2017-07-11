Samanyolu Haber /Gündem / TBMM Başkanı'ndan Akşener'e çok çirkin benzetme /11 Temmuz 2017 11:19

TBMM Başkanı'ndan Akşener'e çok çirkin benzetme

Meral Akşener, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a bir açık mektup yazarak "Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı?" diye sordu

SHABER3.COM

Akşener, mektupta İş Dünyası Vakfı'nın iftar yemeğinde Kahraman'ın kendisi hakkında yanında bulunan kişilere "Şu Meral Kılıçdaroğlu mu?" diye sorduğunu öğrendiğini belirterek Kahraman'ın sorduğu soruyu ''alçak ve şerefsiz bir yakıştırma'' olarak nitelendirdi.

Kahraman'ı ''Türk örf ve geleneklerinden nasibini almamış'' olarak tanımlayan Akşener, yazdığı açık mektupta Kahraman'a "Sizin hiç mi kutsalınız kalmadı?" sorusunu yöneltti.

İsmail Kahraman için '70 yaşını geride bırakmış Belam' tabirini kullanan Akşener'in kendi Twitter hesabından paylaştığı açık mektubu şöyle:


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