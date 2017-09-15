Samanyolu Haber /Gündem / TBMM Başkanı Kahraman'ın damadı Cemaat şüphelisi mi? /15 Eylül 2017 21:48

TBMM Başkanı Kahraman'ın damadı Cemaat şüphelisi mi?

İsmail Kahraman’ın damadı Sinan Yıldırım’ın sahibi olduğu hastaneye Cemaat soruşturması kapsamında el koyulduğu ve Yıldırım’ın yurt dışına çıktığı öne sürülmüştü.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın damadı Sinan Yıldırım’ın sahibi olduğu hastaneye Cemaat soruşturması kapsamında el koyulması ve Yıldırım’ın yurt dışına kaçtığı iddiası CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Milletvekili Eren Erdem tarafından verilen soru önergeleriyle TBMM gündemine taşındı.

Tanal soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Kozyatağı’nda bulunan Central Park Hastanesi’nin ortaklarının Sinan Yıldırım ve Fatih Yıldırım olduğu bilgisi doğru mudur? 

Central Park Hastanesi’nin ortaklarından Sinan Yıldırım’ın sizinle akrabalık bağı olduğu ve damadınız olduğu bilgileri doğru mudur? 

Doğru ise damadınız Sinan Yıldırım’ın yurtdışına kaçtığı bilgisi doğru mudur? Kaçtı ise neden kaçmıştır? Nereye kaçmıştır? 

Hastane ortaklarından Sinan Yıldırım, yurtdışına çıkış yapmadı ise Central Park Hastanesi’ndeki görevinin başında mıdır?

Central Park Hastanesi’ne Cemaat'ten dolayı el konulduğu bilgisi doğru mudur?

Doğru ise el konulan hastanenin başına, TMSF Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener’in atandığı doğru mudur?

Yılmaz Şener, ağabeyiniz Rüştü Kahraman'ın damadı mıdır? Yani, hastane bir damattan bir diğer damada mı devredildi?”

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