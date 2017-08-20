Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan'dan Konya'ya ilginç vaat /20 Ağustos 2017 09:02

Başbakan'dan Konya'ya ilginç vaat

Başbakan: Konyaspor'a verilen cezanın en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğim

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım Konya'da temel atma törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Beşiktaş ve Konyaspor'un karşı karşıya geldiği Süper Kupa maçında yaşanan taraftar olaylarına atıfta bulunan Binali Yıldırım, "Konyaspor'a verilen cezanın en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğim" dedi.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Beşiktaş ve Konyaspor'un karşı karşıya geldiği maça taraftar olayları damga vurmuş, Konyasporlu bir taraftar sahaya bıçak fırlatmış, maçın bitiş düdüğünün ardından da çok sayıda taraftar sahaya girmişti. Yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Konyaspor'a 5 maç, Beşiktaş'a ise 1 maç seyircisiz oynama cezası vermişti. 
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