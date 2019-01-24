Samanyolu Haber /Gündem / Tayyip Erdoğan: Maduro kardeşim dik dur, yanındayız /24 Ocak 2019 10:33

Tayyip Erdoğan: Maduro kardeşim dik dur, yanındayız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Venezüella'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi." ifadesini kullandı.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezüella'da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kalın, paylaşımda şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu arayarak Türkiye'nin desteğini ifade etti ve 'Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız' dedi. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde bütün darbe girişimlerine karşı ilkeli duruşunu koruyacaktır."

Kalın, mesajının sonunda '#WeAreMADURO' etiketine de yer verdi.


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