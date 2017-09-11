'Tayyip Erdoğan duysun, Binali Yıldırım duysun AKP bitmiştir'

AKP kongresinde ortalık karıştı





AKP kongresi'nde tek aday gerginliği ortalığı karıştırdı. AKP Muğla İl Başkanı kongreyi terk etti.





AKP'nin Dalaman'da yapılan 6. Olağan Kongresi'nde tek liste ortalığı karıştırdı. Adaylardan Muhammet Karakuş tek liste ile seçime girdi. Bunun üzerine diğer adayın yok sayıldığını belirten partililer salonu terk etti. "Tayyip Erdoğan duysun, Binali Yıldırım duysun" sloganları atan diğer aday Habil Uslu taraftarları kongreye itiraz ederek sandığa gidilmesini istediler.





Kongreyi terk eden öfkeli partililer "Ak parti bitmiştir Dalaman'da arkadaşlar. Milletvekilleri gelsin açıklama yapsınlar." şeklinde bağırırken, "Kime sahip çıktınız kimseye sahip çıkmadınız. Yazıklar olsun" dediler. AKP Muğla Teşkilat Başkanı Şadi Pirci'yi kongre binası önüne çağıran öfkeli partililer "senin il başkanın ‘tek aday olarak seçime gideceğim’ dedi. Tek adam listesinin hesabını ver" dediler. Bunun üzerine teşkilat başkanı sessiz kaldı. Bu arada kongreye katılan AKP Muğla Milletvekilleri Hasan Özyer ve Nihat Öztürk ise kimseye görünmeden kongreyi terk ettiler.







İL BAŞKANI TEK ADAM LİSTESİNİ ÖVDÜ AKP'LİLER BİRBİRİNE GİRDİ





Kongrenin divan başkanlığını kurban bayramında kesilmiş dana ile poz vererek ortalığı sallayan Şadi Pirci yaptı. AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete kongrede yaptığı konuşmayla olayları ateşleyen fitili yaktı. Tek adamlı listesini öven Mete, "Biz 1 yıl kadar evvel ilçe başkanlığına getirilmiş olan Muhammet arkadaşımı, bu dönemde de ilçe başkanı olarak uygun gördük. Bugün sizler onun oylamasını yapacaksınız. Ben diliyorum ki Dalaman’da birliğin beraberliğin kardeşliğin en güzel örneğini gerçekleştireceğiz. 2019’da ilçeleri aldığımız yerde ili almamız kesinleşecektir. Ben 2019’da Ak Parti’nin Muğla’ya damga vuracağına inanıyorum.” şeklinde konuştu. AKP’deki kongre sürecini anlatan Kadem Mete, “Kongrelere gidildiği dönemde, genel merkez kendini temsil eden il başkanına sen performansından memnun olduğun ilçe başkanlarının isimlerini ver diyor. Bizde raporlarımızı veriyoruz. Eğer genel merkezinde kendi yaptığı yoklama sonucunda, performansından memnun olduğu ilçe başkanı ile devam etme kararı alıyorsak, bunu ayrıca o ilçede sorgulamıyoruz." dedi. Diğer aday Habil Uslu'nun devre dışı kaldığını öğrenen taraftarları ise isyan bayrağını açtı.