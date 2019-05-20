Samanyolu Haber /Ekonomi / Tavukçular: Yaşamak için tabiri caizse çalıyoruz /20 Mayıs 2019 13:33

Tavukçular: Yaşamak için tabiri caizse çalıyoruz

Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, "Yaşamak için tabiri caizse çalıyoruz” diye konuştu.

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Balıkesir İli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği’nin lansman toplantısı konuşan Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, sektörün yaşadığı sorunları dile getirdi. 

Türkiye'de kanatlı hayvan eti üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkat çeken Abdullah Koç, yaşamak için fedakarlıklarda bulunduklarını açıkladı. Koç, “Entegre tesislerin üreticiye verdikleri ücret ortada. Bizim verilen bu parayla yaşamamız mümkün değil. Hayatta kalmak için fedakarlıklarda bulunuyoruz. Bazı çalıştırmak zorunda olduğumuz kişileri çalıştıramıyoruz. Yaşamak için tabiri caizse çalıyoruz” diye konuştu.

2,500 İŞLETME KAPANDI

Toplantıda konuşan Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç sektörün içinde bulunduğu durum hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Türkiye'de üreticilerin ortalama 68 kuruşa maliyetle çalıştığını belirten Koç yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye'de yaklaşık olarak kapananlarla birlikte 15 bine işletmemiz var. Ama maalesef şu anda 12 bin 500'e kadar düştük. Kalan işletmelerimiz kapanmış durumdalar. Günümüze geldiğimizde işletmeler kapanmaya devam ediyor ve sıkıntılar devam ediyor” dedi

''TABİRİ CAİZSE ÇALIYORUZ''

Kanatlı hayvan eti üreticilerinin hayatta kalmak için birçok fedakarlıkta bulunduğunu söyleyen Abdullah Koç, sektör temsilcilerinin para kazanabilmek için bazı girdilerden çalarak hayatta kaldıklarını ifade etti. Koç, “Şimdi baktığınız zaman bugüne kadar hiçbir entegrenin veya hiçbir sektörün ne gelirinden, ne maliyetinden bahsettik. Ama en son geçen kış yaşanan bir tane entegre firmanın çıkıp üreticinin maliyetini hesaplamasına kadar biz sesimizi çıkarmadık. Ama firmanın biri çıktı, indi sahaya, üreticinin ne kadar maliyeti var diye hesaplamaya başladı. Türkiye'nin gerçeklerini söylüyorum, bunlar gerçek rakamlar. Evet, biz üretim yaparken şu anda maliyetin altında çalışıyoruz. Ama nasıl gideriyoruz? Ana girdi kalemlerinden; özellikle işçilik, sigorta giderlerimiz, yabancı işçi çalıştırıyoruz. Şu anda olması gereken; hepimizin çevre mühendisi çalıştırma zorunluluğumuz var hiç birimiz çalıştırmıyoruz. Bunun dışında birçok çalıştırmamız gereken kişileri çalıştırmıyoruz. Birçoğumuz kaçak işçi çalıştırıyor. Basın önünde açık açık söylüyorum. Bütün bunları ben Cumhurbaşkanına verdiğim dosyama da koydum. Bunu biz mecburen yapıyoruz. Çünkü başka yaşama şansımız yok. Yaşamak için bazı şeylerden fedakarlıklar yapıyoruz. Yani tabiri caizse çalıyoruz” diye konuştu.

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