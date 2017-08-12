Tavuk yetiştiricileri şokta.. Ünlü Marka üretimi durdurdu

Kanatlı Hayvan Et Üreticileri ile Banvit Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. arasında gerçekleşen ve üretim sorunlarını kapsayan görüşmeler olumlu sonuçlanmadı ve sekiz ilde bulunan üreticiler tarafından 30 Ağustos itibariyle üretimi durdurma ve civciv koymama kararı alındı.





Banvit Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. adına üretim yapan Elazığ, Malatya, Manisa, İzmir, Balıkesir, Bursa, Aydın ve Uşak’taki kanatlı hayvan et üreticileri ile Banvit Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. arasında görüşme yapıldı.





Banvit'ten yapılan açıklamada, taraflar arasında üretim sorunlarını kapsayan görüşmeler yapıldığı ve özellikle üreticilere yapılan ödemelerin üretim maliyetinin altında kaldığı hususu üzerinde durulduğu belirtildi. Yapılan bütün görüşmelere rağmen olumlu bir sonuç alınamadığı ve belirtilen sekiz ilde bulunan üreticilerin, üretimin maliyetlerini karşılayamamaları sonucu 30 Ağustos itibariyle üretimi durdurma ve civciv koymama kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'de irili, ufaklı yaklaşık 14 bin adet işletmenin mevcut olduğu ve bu işletmelerden yaklaşık olarak 3 bin 800 adedinin çalışamayacak durumda veya borçlarından dolayı kapalı olduğu duyuruldu. Bunun sebebi olarak son 2 yıldan beri tavuk üretiminin temelini oluşturan üreticilerin bu işin yükünü sırtlandığı ve üreticilerin bu işten gelir elde edememekte hatta üretim yaptıktan sonra, bu üretim sonunda üretim maliyetini kendi imkânları ile finanse etmek zorunda kaldığı belirtildi.





“TÜRKİYE ÜRETİCİLERİ PATRONLAR KULÜBÜ İNSAFINA BIRAKILDI VE TABİRİ CAİZSE ÖLÜME TERKEDİLDİ”





Banvit tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

“Ülke olarak kötü günler geçirdiğimiz dönemlerde bütün bu olumsuzlukları üreticiler sineye çekmiştir. Kanatlı Eti (tavuk, hindi) üreticileri son 7-8 ay içerisinde Beyaz Et Sektörünün iyiye gitmesiyle umutlanmış, fakat herhangi bir şekilde fason üretim yapan üreticiler bu gelirden nasibini alamamıştır. Üreticiler devletin hiçbir kurumu tarafından tanınmamakta olup, tavuk üretiminde dünyada en büyük 8. Üretici ülkesi olan Türkiye üreticileri ‘BESDBİR’ adı altında toplanan 18 kişilik patronlar kulübü insafına bırakılmış ve tabiri caizse ölüme terkedilmiştir.





“TÜRKİYE KANATLI ET ÜRETİCİLERİ İÇİN BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR”

14 bin işletme toplam 90 bin çalışan ve 400 bin kişinin geçimini sağladığı üreticiler eğer herhangi bir şekilde, ilgili bakanlıklar tarafından bir düzenleme ile korunmayıp kaderiyle baş başa bırakılır ise yok olmaya mahkum olacaktır.

Bürokrasi kanadında yapılan bütün görüşmelere rağmen bugüne kadar bir sonuç alınamamıştır. Bu tek taraflı düzene bir son verebilmek ve üretimimize sosyal yaşam koşullarımızı sağlayarak devam edebilmemiz için bugün bizi en zor koşullarda çalışmak zorunda bırakan Banvit Vitaminli A.Ş.’ye ilk olarak böyle bir karar alınmak zorunda kalınmıştır. Eğer koşullar düzelmez ise korkarım ki; üreticiler bütün iyi niyetine rağmen üretime devam edemeyecektir ve üretimin durması ülke geneline yayılabilecektir. Çünkü üreticinin elindeki bütün imkanlar sona ermiştir. Birçok üretici borç batağı içine düşmüştür.

Türkiye Kanatlı Et Üreticileri için bıçak kemiğe dayanmıştır. Sözün bittiği yerdeyiz. Bugün itibari ile başlayan bu sürecin sonunda Türkiye Beyaz Et üretiminin zarar görmemesi için bu konuyla ilgili bütün Kurum ve Sivil Toplum Kuruluşlarını göreve davet ediyoruz.”





REKABET KURUMU SORUŞTURMA AÇMIŞTI





Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumu ise yaptığı açıklamada, Piliç eti üretiminde faaliyet gösteren 19 firmaya soruşturma açtığını duyurmuştu. Bu firmalar arasında Banvit, Şeker Piliç, CP, Şenpiliç, Keskinoğlu gibi şirketler de bulunuyordu.