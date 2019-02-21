Samanyolu Haber /Gündem / Tavuk kesimhanesinde çalışan işçiler zehirlendi, peki ya tavuklar... /21 Şubat 2019 17:26

Tavuk kesimhanesinde çalışan işçiler zehirlendi, peki ya tavuklar...

Bolu'da bir piliç kesimhanesinde çalışan işçiler zehirlendi. İşçiler özel korumalı kıyafetlerle kesimhaneye giren ekipler tarafından dışarıya çıkarıldı. İşçiler çıkarıldı çıkarılmasına ama içeride kimyasal ilaçlara maruz kalan tavukların akıbeti soru işareti olarak kaldı.

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Olay saat 11.30 sıralarında, Yeniçağa ilçesine bağlı Şahnalar köyünde bulunan bir piliç firmasına ait kesimhanede meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce kesimhanede kimyasal ilaçlama yapıldı. Bugün ise kesimhanede bulunan havalandırmanın arıza yapması nedeniyle 12 işçi kimyasal maddeden etkilendi.

Durum 112 Acil, AFAD ve UMKE ekiplerine bildirildi. Özel korunaklı kıyafetlerle kesimhaneye giren ekipler, kimyasal maddeden etkilenen işçileri dışarı çıkardı. Olaydan etkilenen 12 işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne sevk edildi. İşçilerin zehirlenmesine neden olan kimyasal maddenin türünün belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Zehirlenen işçiler kurtarılırken, tavukların durumu soru işareti olarak kaldı.


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