Samanyolu Haber /Gündem / Tavuk eti yerken bir daha düşünün! /24 Haziran 2017 16:37

Tavuk eti yerken bir daha düşünün!

Fiyatının kırmızı ete nazaran daha ucuz olması sebebiyle tercih edilen tavuk eti sizi hasta etmesin! Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, tavuk ürünlerinde rastlanan ‘listeria monocytogenes’ adlı bakterinin menenjit, gebelerde düşük, ölü doğum ve kanda iltihaplanmaya yol açıyor.

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Araştırma ekibi, 2011- 2014 yılları arasında Adana’daki 21 market ve 3 tavuk işletmesinde göğüs, kanat ve but gibi 160 tavuk eti örneğini inceledi. 29 örnekte, ‘listeria monocytogenes’ bakterisi görüldü.

İyi pişirilerek tüketilmeli

Söz konusu bakterinin çok ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, tedirgin değil, tedbirli olunması gerektiğini belirtiyor ve şu bilgileri veriyor: Bu bakteri hijyen kurallarına uyulmamasına bağlı ortaya çıkıyor. Bu nedenle tavuk etiyle ilgili işletmelerin ve market gibi satış noktalarının hijyen kurallarına uymasının yanı sıra düzenli denetimi gerekiyor. Bu bakteri özellikle hamileler, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar açısından riskli. Her ihtimale karşı tavuk eti ve tavuk ürünlerinin iyi pişirilerek tüketilmesi gerek.

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