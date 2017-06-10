Samanyolu Haber /Ekonomi / TAV'ın en büyük hissedarı artık bir Fransız şirketi /10 Haziran 2017 02:44

TAV'ın en büyük hissedarı artık bir Fransız şirketi

Akfen Holding, TAV Havalimanları'ndaki yüzde 8,1'lik hissesini Fransızlara devrediyor. Hamdi Akın, hisse devrini "20 yıllık TAV maceramın birinci perdesi burada kapanıyor" sözleriyle açıkladı. Bu arada Akfen, TAV Yatırım Holding'deki yüzde 21.68'lik payını koruyor.

TAV'ın en büyük hissedarı artık bir Fransız şirketi

Akfen Holding, TAV Havalimanları Holding'de kalan yüzde 8,1'lik payı için Fransa merkezli Aeroports de Paris Group şirketi ile hisse devri anlaşması imzaladı. Akfen, devirden elde edeceği geliri Türkiye'de hayata geçireceği 6,7 milyar liralık yatırım paketi için kullanmayı planlıyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şirketimizin TAV Havalimanları Holding A.Ş.'de sahip olduğu yüzde 8,119 payının tamamının satışına ilişkin olarak 9 Haziran 2017 tarihinde hisse satış anlaşması imzalanmış olup, hisse devri kapanış şartlarının tamamlanmasının ardından yapılacaktır. Süreç ile ilgili olarak yasal mevzuata uygun güncellemeler yapılacaktır."
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