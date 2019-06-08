Tatilin bilançosu: 69 ölü, 531 yaralı

DHA’nın haberine göre Cuma günü saat 18.00’den tatilin yedinci günü olan 7 Haziran saat 23.00’e kadar 165 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 69 kişi yaşamını yitirdi, 531 kişi de yaralandı. Gün gün meydana gelen trafik kazaları şöyle:







31 Mayıs Cuma (saat 18.00’den sonra): 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı

1 Haziran Cumartesi: 25 kazada 3 ölü, 65 yaralı

2 Haziran Pazar: 23 kazada 10 ölü, 66 yaralı

3 Haziran Pazartesi (Arife): 28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü): 22 kazada 11 ölü, 88 yaralı

5 Haziran Çarşamba (Bayramın 2. Günü): 23 kazada 13 ölü, 74 yaralı

6 Haziran Perşembe (Bayramın 3. Günü): 15 kazada 4 ölü, 80 yaralı

7 Haziran Cuma: 22 kazada 7 ölü, 58 yaralı