Samanyolu Haber /Gündem / Taşı kaldırsan yolsuzluk çıkıyor... Hattın sinyalizasyon parası ödenmiş ama yapılmamış! /17 Aralık 2018 11:37

Taşı kaldırsan yolsuzluk çıkıyor... Hattın sinyalizasyon parası ödenmiş ama yapılmamış!

Sayıştay, Ankara'da geçen perşembe meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne ve 92 kişinin yaralanmasına yol açan hızlı tren kazasının ardından Ulaştırma Bakanlığı raporunu açıkladı.

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Ankara'daki kazanın meydana geldiği tren yolundaki gibi, birçok demiryolunun sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan hizmete sokulduğunun altı çizildi. Rapora göre, ihale edilen 2 proje, sinyalizasyon, elektrifikasyon gibi can güvenliğini etkileyen imalatlar tamamlanmadan teslim edildi. Bu demiryolu hattından birinin 700 milyon liraya ihale edilen Kars-Tiflis Demiryolu Projesi olduğu ifade edildi.

PARASI ÖDENDİ AMA YAPILMADI

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre rapordaki tespitler şöyle:

“Kars-Tiflis Demiryolu Hattı'nın bitirilerek ticarete açıldığı ifade edilmiştir. Demiryolunun ticarete açıldığı doğru olsa da projenin tamamlandığı ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. Projedeki imalatların önemli bir kısmı sözleşme bedeli doldurulduğu için tamamlanamamıştır. Özellikle tünel ve üstyapı imalatı eksik kalmış, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları sözleşmeye dahil olmasına rağmen yapılamamıştır. Söz konusu imalatların tamamlanması için 2'nci ikmal ihalesine çıkılacaktır.”

YÜZDE 33’Ü BİTMİŞ

Sayıştay, 658 milyon liraya mal olan başka demiryolu projesinde de elektrifikasyon ve sinyalizasyon sisteminin kurulmadan işin teslim alındığını ve müteahhit firmaya, bütün işler yapılmış gibi, para ödendiğini tespit etti. Raporda, “Projenin büyük bölümünü oluşturan tünellerin yüzde 17'sinin, üstyapının yüzde 41'inin, köprü ve viyadüklerin yüzde 41'inin tamamlandığı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyonla ilgili herhangi bir imalat yapılmadığı görülmektedir. Projenin ancak yüzde 33'lük kısmı tamamlanmıştır.” 

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