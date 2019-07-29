Tasarruf tedbirleri... 'Kıbrıs gazilerine bu yıl kömür yardımı yapılmıyor' iddiası

1976'dan bu yana kömür desteği aldığı belirtilen "Kıbrıs Gazileri", bu yıl "tasarruf tedbirleri" gerekçesiyle kömür alamayacak.





CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “20 bin hanesi kömür yardımı alacak kadar dar gelirli Niğde, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma kapsamında hibe yardımları için Nevşehir, Aksaray, Konya, Bursa gibi illere göre zengin il diye kapsam dışı bırakıldı" derken, "Kömür dağıtımında bu yıl engeller yaratılıyor. Kıbrıs Gazileri her yıl bu yardımı alırken bu yıl kömürde sorun yaşadıkları anlattılar. 1976 yılından beri kömür yardımı alan Kıbrıs şehit aileleri ve Gazilere bu yıl tasarruf tedbirleri kapsamında kömür verilemeyeceği bildirildi. Seçim geçti. Kömür desteği de tasarrufa takıldı. Yazılı soru önergesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısına konuyu sordum” ifadesini kullandı.