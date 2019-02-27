Samanyolu Haber /Gündem / Tasarruf lafta kaldı AKP'nin araç kiralamaya harcadığı miktar: 2 milyar 381 milyon lira! /27 Şubat 2019 13:04

Tasarruf lafta kaldı AKP'nin araç kiralamaya harcadığı miktar: 2 milyar 381 milyon lira!

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu Türkiye'de emekçiler krizle boğuşurken, AKP 5 yılda merkezi bütçeden sadece araç kiralama için tam 2 milyar 381 milyon 230 bin lira harcadı.

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"AKP bir yılda 13 bin 558 araç kiraladı", "Cumhurbaşkanlığı'na 44 yeni araç", "Ulaştırma Bakanlığı 37 bin liraya eğlence konsollu makam aracı kiraladı", "Cumhurbaşkanlığı, 2018 yılında 331 araçlık bir filoyu kullandı. Cumhurbaşkanlığı, yine KİK’te yayımlanan ihale dosyalarına göre, 2012-2018 yıllarında filosunu yüzde 237.75 büyüttü..."

Son dönemde basına yansıyan AKP'nin araç kiralama haberlerinden sadece bir bölümü içeren bu giriş, emekçiler krizle boğuşurken AKP'nin araç saltanatının hangi boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor.

2014 yılında 370 milyon 169 bin lira harcanan araç kiralamalarına 2018 yılına gelindiğinde harcanan rakam 537 milyon 706 bin liraya çıktı.

Uzun süredir "kamuda tasarruf" diyen AKP'nin 2017'ye göre araç kiralamadan kıstığı miktar resmi rakamlara göre sadece 12 milyon lira oldu.

AKP'nin son 5 yılda araç kiralamalarına harcadığı toplam rakam ise 2 milyar 381 milyon 230 bin lirayı buldu.

İşte bütçe verilerine göre son 5 yılda araç kiralamalarına harcanan miktar:

2018- 537 milyon 706 bin
2017- 549 milyon 77 bin
2016- 540 milyon 870 bin
2015- 410 milyon 408 bin
2014- 370 milyon 169 bin
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