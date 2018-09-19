Tasarruf iddiası sözde kaldı ... Paralar Makam araçlarından, 'uçan saray'lara...

Kamuda tasarrufa geçileceği sözü bütçeye yansımadı. Kamu kurumlarının şirketlerden kiraladığı lüks binalara sadece 8 ayda ödenen kira bedeli 680 milyon lirayı aştı.





Sözcü'den Erdoğan Sözer'in haberine göre ; Bakan ve bürokratlar için 334 milyon liralık araç , 154 milyon liralık uçak kiralandı. Devletin toplam kira harcaması 1.6 milyar liraya ulaştı. Temsil, tanıtım ve ağırlama için 8 ayda 112 milyon lira para harcandı.













UÇAK PARASINA KİRA





Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı bütçe verilerine göre, bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde devlet; hizmet binası, araç , uçak, gemi ve benzeri kiralama işlerinin karşılığında özel sektöre 1 milyar 625 milyon liralık ödeme yaptı. Son dönemde şirketlerin yaptığı lüks gökdelenleri yüksek paralarla kiralayıp kiraya çıkan kamu kurumlarının bütçeye kira maliyeti 8 ayda 680 milyon 287 bin liraya ulaştı. Önemli bir bölümü makamlarda kullanılan kiralık araçlara yapılan ödeme ise 334 milyon lirayı aştı. Seçimleri de kapsayan bu dönemde devlet özel sektörden kiraladığı uçak ve helikopterler için 154 milyon 101 bin lira, yani bir uçak parası kadar harcama yaptı.





Kamunun hizmet binalarına yaptığı harcama kirayla da sınırlı kalmadı. 8 aylık dönemde yeni kamu binası yapmak amacıyla 276 milyon liralık arsa alınırken ayrıca 57 milyon lira ödenip yeni binalar satın alındı. Müteahhitlere, inşaatları devam eden hizmet binaları için 7 milyar 375 milyon lira, mevcut hizmet binalarının onarımı için de 650 milyon lira para ödendi. Ayrıca sosyal tesis ve lojmanların onarım işini yapan müteahhitlere aktarılan kaynak da sırasıyla 62 milyon ve 55 milyon lira düzeyine ulaştı.





ALO'YA 63 MİLYON LİRA





Kamu kurumlarının kırtasiye ve büro malzemesi alımları 8 ayda 418 milyon liraya ulaşırken, sadece telefon kullanımı ve yeni abonelikler nedeniyle GSM şirketlerine ödenen telefon ücreti 63 milyon lirayı aştı. Aynı dönemde yap-işlet-devret yöntemiyle özel sektöre yaptırılan köprü, tünel ve otoyollardan geçen kamu araçları için şirketlere 14 milyon 499 bin lira ödeme yapıldı.





DAYALI-DÖŞELİ MAKAM SALTANATI SÜRÜYOR





Makam odaları başta olmak üzere bakan, bürokrat ve memurların kullandığı büroların yenilenmesi ve döşenmesi amacıyla yapılan harcamalar da dikkat çekti. 8 ayda büroların bakım ve onarımı için 86 milyon liralık harcama yapıldı. Oysa aynı dönemde ülke genelindeki tüm okulların bakım ve onarımına 19 milyon lira, hastanelere ise sadece 812 bin lira harcandı. Aynı şekilde bürolara 225 milyon liralık, sosyal tesislere 10 milyon liralık olmak üzere toplamda büro ve kamu işyerleri için 2 milyar 455 milyon liralık mefruşat alımı yapıldı. Aynı şekilde hizmet binaları için 202 milyon lira, lojmanlar için 12 milyon, sosyal tesisler için 13 milyon, taşıtlar için de 159 milyon liralık bakım onarım yapıldı.