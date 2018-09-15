Tasarruf dediler İsraf yaptılar... İşte son örnek: Meclis’teki yepyeni halıları değiştiriyorlar

TBMM Başkanı değişince ihaleler hızlandı. Yeni başkan Binali Yıldırım tasarruf bir yana israfa hız verdi. 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni olan halıları tekrar değiştirildi.





Bu israfa ilk tepki CHP'lilerden geldi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kağıt olmaması nedeniyle hastaların raporlarının basılmadığını belirten Sertel, , Meclis'te güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor?” dedi.





Bu arada TBMM'deki israfa AKP içinden de tepki var Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) israfın had safhada olduğunu söyledi. Metiner, "Kimse gücenmesin, şayet TBMM, Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar" dedi.







