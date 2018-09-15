Samanyolu Haber /Gündem / Tasarruf dediler İsraf yaptılar... İşte son örnek: Meclis’teki yepyeni halıları değiştiriyorlar /15 Eylül 2018 12:48

Tasarruf dediler İsraf yaptılar... İşte son örnek: Meclis’teki yepyeni halıları değiştiriyorlar

AKP tasarruf adı altında bütçeden bir çok alanda kesinti yaparken israfta bir azalma yok. Bunun en son örneği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin halılarının değişmesi.

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TBMM Başkanı değişince ihaleler hızlandı. Yeni başkan Binali Yıldırım  tasarruf bir yana israfa hız verdi. 1 Ekim'de açılacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni olan halıları tekrar değiştirildi. 

Bu israfa ilk tepki CHP'lilerden geldi.  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kağıt olmaması nedeniyle hastaların raporlarının basılmadığını belirten Sertel, , Meclis'te güzelim kırmızı halıları turkuaz halılar ile değiştiriyorsunuz. Nerde tasarruf tedbirleri? Neden halılar değişiyor?” dedi. 

Bu arada TBMM'deki israfa AKP içinden de tepki var Eski AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) israfın had safhada olduğunu söyledi. Metiner, "Kimse gücenmesin, şayet TBMM, Başkan Erdoğan’ın açıkladığı karar doğrultusunda yeni bir düzenlemeye kendini tabi tutmazsa güven kaybına uğrar" dedi.


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