Tartışmalı isim CHP'den aday yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'den aldığı yetkiyle belirlediği adayları açıkladı.

CHP'de 16 ilçe adayı daha açıklandı. Ankara Etimesgut'ta Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri'de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi.

CHP PM'de 'Adaylığının konuşulması bile utanç verici' denilen eski MHP'li Mehmet Fatih Bucak ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday gösterildi.





Bucak, MHP'den aday adayıyken, "Bir daha bucağın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar" demişti.





Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, bugün belirlenen 16 belediye başkan adayı şöyle:





Adana Karataş — Mehmet Yıldız

Ankara Etimesgut — Celal Çelik

Antalya Kaş — Hayri Süt

Hatay Arsuz — Asaf Güven

Hatay Kumlu — Rifat Akkuyu

Isparta Yalvaç — Erkan Ünal

İstanbul Maltepe — Ali Kılıç

İstanbul Silivri — Özcan Işıklar

İzmir Bayraklı — Serdar Sandal

Konya Halkapınar — Ahmet Özkaya

Konya Taşkent — Hilal Ülkü Türedi

Muğla Bodrum — Mustafa Saruhan

Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) — Fikret Hamarat

Ordu Büyükşehir — Mustafa Adıgüzel

Samsun Bafra — Kemal Bütüner

Şanlıurfa Siverek — Mehmet Fatih Bucak