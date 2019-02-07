Tartışmalı isim CHP'den aday yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PM'den aldığı yetkiyle belirlediği adayları açıkladı.
CHP'de 16 ilçe adayı daha açıklandı. Ankara Etimesgut'ta Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul Maltepe'de mevcut başkan Ali Kılıç, İstanbul Silivri'de mevcut başkan Özcan Işıklar, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde mevcut milletvekili Mustafa Adıgüzel, Muğla'nın Bodrum ilçesinde ise Mustafa Saruhan aday olarak belirlendi.
CHP PM'de 'Adaylığının konuşulması bile utanç verici' denilen eski MHP'li Mehmet Fatih Bucak ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aday gösterildi.
Bucak, MHP'den aday adayıyken, "Bir daha bucağın içinde bir tane başka levhalı araba görürsem, kendileri bilir, şimdiden elleriyle mezar kazmaya başlasınlar" demişti.
Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, bugün belirlenen 16 belediye başkan adayı şöyle:
Adana Karataş — Mehmet Yıldız
Ankara Etimesgut — Celal Çelik
Antalya Kaş — Hayri Süt
Hatay Arsuz — Asaf Güven
Hatay Kumlu — Rifat Akkuyu
Isparta Yalvaç — Erkan Ünal
İstanbul Maltepe — Ali Kılıç
İstanbul Silivri — Özcan Işıklar
İzmir Bayraklı — Serdar Sandal
Konya Halkapınar — Ahmet Özkaya
Konya Taşkent — Hilal Ülkü Türedi
Muğla Bodrum — Mustafa Saruhan
Muş Bulanık Rüstemgedik (belde) — Fikret Hamarat
Ordu Büyükşehir — Mustafa Adıgüzel
Samsun Bafra — Kemal Bütüner
Şanlıurfa Siverek — Mehmet Fatih Bucak