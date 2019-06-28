Samanyolu Haber /Gündem / Tarsus Cezaevi'nde 100 tutuklu ve hükümlü suç duyurusunda bulundu /28 Haziran 2019 12:11

Tarsus Cezaevi'nde 100 tutuklu ve hükümlü suç duyurusunda bulundu

Tutukluların açlık grevi eylemleri sonrası bazı gardiyanların yaptığı işkenceyle ilgili suç duyurusunda bulunduğu aktarıldı

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Tarsus 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinde 26 Mayıs’ta açlık grevi eylemlerinden sonra bazı gardiyanların tutuklulara ve hükümlülere baskı uyguladığını belirten İHD Mersin Şubesi Cezaevleri İzleme Komisyonundan avukat İbrahim Kaya, 100 tutuklunun suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Mersin Şubesi Cezaevlerini İzleme Komisyonu üyesi Avukat İbrahim Kaya, Tarsus 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 21 Haziran’da, müvekkilleriyle yapmış olduğu görüşmede gardiyanların kendilerine işkence ve hakaret gibi birçok provokatif girişimlerde bulunduğunun aktarıldığını söyledi. PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla 22 Mayıs’ta bırakılan açlık grevi eylemlerinden sonra baskıların arttığını belirten Kaya, tutukluların kendisine “Bu işkencenin nedeni tecridin kırılması ve kırılan tecritle beraber elde ettiğimiz haklardan kaynaklıdır. Bu durumu hazmedemeyen gardiyanlar burada bizlere işkence uygulamaya başladı” dediğini söyledi.

Gardiyan: Ben devletim istediğim yaparım
En son 20 Haziran’da birçok gardiyanın koğuşu basarak postallarıyla yataklara bastığını, buna karşı gelen tutuklulardan Ümit Tamur’un gardiyanlar tarafından işkence edildiğinin anlatıldığını dile getiren Kaya, tutukluların anlatımlarını şöyle aktardı: “Bir gardiyanın ‘Buranın erkeği benim, devletim ben devlet, istediğimi yaparım…’ sözleriyle başlayan tartışmanın ardından kısa sürede 30 ila 40 kişilik bir gardiyan grubunun koğuşu basarak Tamur’un kafasını merdiven boşluğuna vurarak tekmelemeye başladılar. Ardından ise yerlerde sürükleyerek koğuşundan çıkartıp koridorda kameranın göremeyeceği bir yere götürdüler. Gardiyanlar; Tamur’a 'biraz önce konuşmasını biliyordun, şimdi de konuşsana tekrar' dedi, tüm bu olup bitenlerin ise başgardiyanın gözleri önünde cereyan etti."

Suç duyurusunda bulundular
Saldırının sistematik ve programlı olduğunu vurgulayan Kaya, yaşanan bu olaydan sonra kendi müvekkillerinin de içinde bulunduğu yaklaşık 100 tutuklunun konuyla ilgili hem Adalet Bakanlığına hem de Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kaya, saldırıyı yapan gardiyanların da tutanak tutup, tutuklulara karşı asılsız bir şikayette bulunduğunu aktardı. Kaya son olarak, suç işleyen ve suça ortak olan her şahsın yargı makamının önüne çıkarılarak yargılanması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi
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