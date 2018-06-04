Tarladan Tıp birinciliğine uzanan başarılı hayat OHAL'de böyle söndürüldü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Türkiye 3. olan doktor İbrahim Halil Özyavuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2 gün önce intihar etti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yoğun bakımda olan Özyavuz dün hayatını kaybetti.





Bu olayın sosyal medya hesabından haber veren eski Mazlum-Der Başkanı ve HDP Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu kaçıncı intihar,kaçıncı zalimlik.! Bylock denilerek gozalti sonrası. Dr.Ibrahim halil özyavuz . Cerrahpasa birincisi,TUS 3. sü radyoloji uzmani hekim1 ay önce gözaltı sonrası 2 gün önce silivride intihar etmis!Bugün haseki yoğun bakımda vefat etmis.Bu hesap ahirete kalmaz.!” ifadelerini kullandı.





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11 yıl önce başarısı ile haber olmuştu







Doktor İbrahim Halil Özyavuz 2007 yılındaki üniversite sınavındaki başarı ile haber olmuştu. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan, yazın ailesine pamuk tarlasında yardım eden Özyavuz, o dönem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı. 7 kardeşli bir ailenin en büyüğü olan 17 yaşındaki Özyavuz, Şanlıurfa’da ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunu, başarısı dolayısıyla dershaneye ücretsiz gittiğini anlatılmıştı. ÖSS-1 puan türünde sözelde 374 puanla Türkiye 242’ncisi, ÖSS-2 sayısal alanda ise 368 puanla Türkiye 1004’üncüsü olduğunu bildiren Özyavuz, ayrıca Şanlıurfa üçüncüsü olduğunu söylemişti. 7 tercih yaptığını, bütün tercihlerinin tıp fakültesi olduğunu anlatan Özyavuz, dördüncü tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığını ifade etmişti.







Doktor Halil İbrahim Özyavuz TUS 3. olunca bu konuşmayı yapmıştı