Samanyolu Haber /Gündem / Tarladan Tıp birinciliğine uzanan başarılı hayat OHAL'de böyle söndürüldü /04 Haziran 2018 09:19

Tarladan Tıp birinciliğine uzanan başarılı hayat OHAL'de böyle söndürüldü

15 Temmuz sonrası hukuksuz tutuklamalar yüzünden şüpheli ölümlerin sayısı yükselirken cezaevlerindeki intihar olayları artıyor.

SHABER3.COM

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni birincilikle bitiren ve Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) Türkiye 3. olan doktor İbrahim Halil Özyavuz tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde 2 gün önce intihar etti. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yoğun bakımda olan Özyavuz dün hayatını kaybetti.

Bu olayın sosyal medya hesabından haber veren eski Mazlum-Der Başkanı ve HDP Milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Bu kaçıncı intihar,kaçıncı zalimlik.! Bylock denilerek gozalti sonrası. Dr.Ibrahim halil özyavuz . Cerrahpasa birincisi,TUS 3. sü radyoloji uzmani hekim1 ay önce gözaltı sonrası 2 gün önce silivride intihar etmis!Bugün haseki yoğun bakımda vefat etmis.Bu hesap ahirete kalmaz.!” ifadelerini kullandı.

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11 yıl önce başarısı ile haber olmuştu

Doktor  İbrahim Halil Özyavuz 2007 yılındaki üniversite sınavındaki başarı ile haber olmuştu. Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde yaşayan, yazın ailesine pamuk tarlasında yardım eden Özyavuz, o dönem İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazandı. 7 kardeşli bir ailenin en büyüğü olan 17 yaşındaki Özyavuz, Şanlıurfa’da ÇEAŞ Anadolu Lisesi’nden mezun olduğunu, başarısı dolayısıyla dershaneye ücretsiz gittiğini anlatılmıştı. ÖSS-1 puan türünde sözelde 374 puanla Türkiye 242’ncisi, ÖSS-2 sayısal alanda ise 368 puanla Türkiye 1004’üncüsü olduğunu bildiren Özyavuz, ayrıca Şanlıurfa üçüncüsü olduğunu söylemişti. 7 tercih yaptığını, bütün tercihlerinin tıp fakültesi olduğunu anlatan Özyavuz, dördüncü tercihi olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazandığını ifade etmişti.

Doktor Halil İbrahim Özyavuz TUS 3. olunca bu konuşmayı yapmıştı
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