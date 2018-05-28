Samanyolu Haber /Ekonomi / Tarımda üzücü tablo: Yurtdışından yemlik mısır almak ihaleye çıkıldı /28 Mayıs 2018 16:21

Tarımda üzücü tablo: Yurtdışından yemlik mısır almak ihaleye çıkıldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, 200.000 ton yemlik mısır alımı için uluslararası 10 ihale açtı.

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Buğday, yemlik saman gibi ürünleri yurtdışından getirmeye başlayan TMO şimdi de yemlik mısır alımı için ihaleye çıktı.

Reuters'ın aktardığına göre Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) toplam 200.000 ton yemlik mısır alımı için uluslararası ihaleler açtı.
Avrupalı ticaret kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihalelere yarına kadar kadar teklif verilebilecek. TMO her biri 20.000 ton büyüklükte mısır alımı için 10 ayrı ihale açtı.

İhaleye katılacak firmalar fiyat tekliflerini navlun bedeli dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) dolar cinsinden verecekler. Teslimatın ise haziranın ilk yarısında yapılması isteniyor.
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