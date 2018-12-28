'Tarım yıkıma gidiyor, ne kadar et ithal edeceğini bile hesaplayamayan ülke'

Kişisel Twitter hesabı üzerinden TÜİK'in verilerini değerlendiren Çapa, tahıl üretiminin 4 milyon ton azaldığını vurguladı. Yulaf ve meyvede biraz da meyvede artış olduğunu bildirdi.
NE KADAR ET İTHAL EDECEĞİNİ BİLE HESAPLAYAMAYAN ÜLKE
Emin çapa şunları yazdı:
Tarım yıkıma gidiyor. TÜİK biraz önce 2018 verilerini açıkladı. Tahıl üretimi 4 milyon ton azalmış. Artış yulaf ve biraz da meyvede
2018 BİTKİSEL ÜRETİM DEĞİŞİMİ
Buğday % - 7
Kırmızı Mercimek % -22,5
Patates %-5,2
Tütün % -14,4
Şeker Pancarı % -10,6
Sebzeler % - 2,6
Meyve % 0,8
''Tarım yıkıma gidiyor. Bıraktım üretimi, ne kadar et ithal etmesi gerektiğini hesaplayamayan bir ülke olduk. O kadar et ithal ettik ki, depolarda yer olmadığı için ithal ettiğimiz eti, aldığımız fiyattan ucuza ihraç edeceğiz mecburen.'' diyen Çapa şunları ekledi:
''2019'da da, Putin'i memnun etmek için Rusya'dan et ithal edilecek. Rus Bakan, "Türkiye'ye et ihracatındaki bütün sorunlar aşıldı" dedi. Bizim bakan, "madem ithal ediyoruz, Rusya'dan alabiliriz" diyor. Aynı Rusya bizden domates almamak için, o iklimde deli gibi sera kurduruyor''