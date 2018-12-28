'Tarım yıkıma gidiyor, ne kadar et ithal edeceğini bile hesaplayamayan ülke'

Emin çapa şunları yazdı:

Tarım yıkıma gidiyor. TÜİK biraz önce 2018 verilerini açıkladı. Tahıl üretimi 4 milyon ton azalmış. Artış yulaf ve biraz da meyvede

''Tarım yıkıma gidiyor. Bıraktım üretimi, ne kadar et ithal etmesi gerektiğini hesaplayamayan bir ülke olduk. O kadar et ithal ettik ki, depolarda yer olmadığı için ithal ettiğimiz eti, aldığımız fiyattan ucuza ihraç edeceğiz mecburen.'' diyen Çapa şunları ekledi:

''2019'da da, Putin'i memnun etmek için Rusya'dan et ithal edilecek. Rus Bakan, "Türkiye'ye et ihracatındaki bütün sorunlar aşıldı" dedi. Bizim bakan, "madem ithal ediyoruz, Rusya'dan alabiliriz" diyor. Aynı Rusya bizden domates almamak için, o iklimde deli gibi sera kurduruyor''

