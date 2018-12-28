Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Tarım yıkıma gidiyor, ne kadar et ithal edeceğini bile hesaplayamayan ülke' /28 Aralık 2018 16:07

'Tarım yıkıma gidiyor, ne kadar et ithal edeceğini bile hesaplayamayan ülke'

Ekonomist Emin Çapa TÜİK'in açıkladığı bitkisel üretim verilerini değerlendirdi. "Tarım yıkıma gidiyor" yorumunu yapan Çapa, et ithalatında Türkiye'nin "hesaplama yapamayan bir ülke" konumuna geldiğini iddia etti.

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Kişisel Twitter hesabı üzerinden TÜİK'in verilerini değerlendiren Çapa, tahıl üretiminin 4 milyon ton azaldığını vurguladı. Yulaf ve meyvede biraz da meyvede artış olduğunu bildirdi. 

NE KADAR ET İTHAL EDECEĞİNİ BİLE HESAPLAYAMAYAN ÜLKE

Emin çapa şunları yazdı:

Tarım yıkıma gidiyor. TÜİK biraz önce 2018 verilerini açıkladı. Tahıl üretimi 4 milyon ton azalmış. Artış yulaf ve biraz da meyvede
2018 BİTKİSEL ÜRETİM DEĞİŞİMİ
Buğday % - 7
Kırmızı Mercimek % -22,5
Patates %-5,2
Tütün % -14,4
Şeker Pancarı % -10,6
Sebzeler % - 2,6
Meyve % 0,8


''Tarım yıkıma gidiyor. Bıraktım üretimi, ne kadar et ithal etmesi gerektiğini hesaplayamayan bir ülke olduk. O kadar et ithal ettik ki, depolarda yer olmadığı için ithal ettiğimiz eti, aldığımız fiyattan ucuza ihraç edeceğiz mecburen.'' diyen Çapa şunları ekledi:
''2019'da da, Putin'i memnun etmek için Rusya'dan et ithal edilecek. Rus Bakan, "Türkiye'ye et ihracatındaki bütün sorunlar aşıldı" dedi. Bizim bakan, "madem ithal ediyoruz, Rusya'dan alabiliriz" diyor. Aynı Rusya bizden domates almamak için, o iklimde deli gibi sera kurduruyor''
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