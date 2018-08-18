Samanyolu Haber /Gündem / Tarım iflas noktasına geldi: Çiftlikler birer birer kapanıyor /18 Ağustos 2018 10:25

Tarım iflas noktasına geldi: Çiftlikler birer birer kapanıyor

AKP’nin tarım ve hayvancılık politikaları yıllardır tartışılan konuların başında geliyor.

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AKP’nin tarım ve hayvancılık politikaları hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur etmeye devam ediyor. CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, hazırladığı raporda,

AKP’nin iflas eden tarım politikaları sonucu yalnızca Trakya’da satılık çiftlik sayısının 124 olduğuna dikkati çekti.

16 yıllık AKP politikalarının Türkiye’de hayvancılığı iflas noktasına getirdiğine vurgu yapılan raporda şu değerlendirmeler yer aldı:

-Et ithalatı yandaşa yaradı: “AKP, kırmızı et açığını kapatabilmek için üretimi ve üreticiyi destekleme yerine 2010 yılında et ithalatına yöneldi ve yüzde 250’lerde olan gümrük vergilerini sıfırladı. 2010 yılında 584 milyon dolarlıkk canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yapılarak uzun yıllar sonra ithalatın önü açıldı.

Et ve canlı hayvan ithalatının AKP yandaşları tarafından yapıldığı da unutulmamalı.

-Tekelleşme arttı: AKP, orta ve büyük boy hayvancılık işletmesi sayısının artmasını başarı olarak sunuyor. Oysa bu, tekelleşme eğilimini artırmasının yanı sıra söz konusu işletmelerin çok daha fazla arazi talep etmelerine yol açarak toprak mülkiyet yapısını değiştirecek; belirli bölgelerde yaygınlaşan üretim, o bölgeler için çevre kirliliğini daha büyük bir sorun haline getirecek.

-Çiftlikler satılıyor: Özellikle geniş çaplı büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması için 2010’da başlatılan ve 390 bin üreticinin yararlandığı sıfır faizli kredi için Ziraat Bankası aracılığıyla toplam 9,3 milyar TL kaynak harcandı. O gün kurulan çiftliklerin Türkiye hayvancılığına ne denli katkı yaptığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Çünkü kurulan işletmelerin birçoğu bugün faaliyetlerine son verdi. Sadece Trakya’da 124 adet ‘satılık çiftlik’ bulunuyor.

-Çiftçi borç batağında: Çiftçilerimiz borç batağı içerisinde. Üretici geliri artmadığından üreticiler, tarlalarını ipotek ederek kredi kullanıyor.”
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