Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Bakanı'ndan ilginç açıklama: Saman ithal etmiş olabiliriz ama ihtiyacımız yok /01 Ocak 2019 14:36

Tarım Bakanı'ndan ilginç açıklama: Saman ithal etmiş olabiliriz ama ihtiyacımız yok

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, “Bir ülkede ithalat da olacak, ihracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan değil” dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ‘Türkiye’yi saman ithal eder hale getirdiniz’ eleştirilerine yönelik cevap verdi.

Pakdemirli, “Hep ‘Konya kadar Hollanda neler üretiyor’ diyoruz. Çünkü aldığını satmasını biliyor. Bir ülkede ithalat da olacak, ihracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan değil” dedi.

'TÜRKİYE'NİN SAMAN GİBİ DERDİ YOK'
Pakdemirli, “Hollanda’nın 80 milyar dolar tarımsal ithalatı var. Hollanda’yı gidip eleştiriyor muyuz? Hep ‘Konya kadar Hollanda neler üretiyor’ diyoruz. Çünkü aldığını satmasını biliyor. Bir ülkede ithalat da olacak, ihracat da olacak. Biz saman ithal etmiş olabiliriz. Ama bu ihtiyaçtan değil. ‘Ülkeyi buğdaya muhtaç ettiniz’ diyorlar. Bakıyoruz rakamlara, Türkiye 21.5 milyon ton buğday üretmiş. 19 milyon ton da tüketiyor. Niye ithal ediyorsunuz o zaman diyorlar. Ben de diyorum ki, makarna fabrikaları, buğday fabrikaları boş mu kalsın. Bunlar ihraç ettiği malların karşılığında ithal ediyorlar. Türkiye’nin bugün ne buğday ne de saman gibi derdi vardır. Ama bu halktan kopuk CHP, 1930’dan beri sizin ayağınıza gelmemiş. 1930’dan beri size merhaba etmemiş. Memleketin problemlerini ve meselelerini bilmiyor. Bu yüzde safsata siyaseti üzerinden iş yapıyorlar” şeklinde konuştu.
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