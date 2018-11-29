Tarım Bakanı 5 TL'ye satılan soğanla ilgili 'büyük bir kriz görmüyoruz' dedi

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Pakdemirli, soğan fiyatlarında yaşanan artış ve bir süredir gündemde bulunan 'stokçuluk' iddialarıyla ilgili konuştu.







"Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var" diyen Pakdemirli, "Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz" ifadesini kullandı.





Tayyip Erdoğan, patates ve soğan fiyatlarında yaşanan artışla ilgili yaptığı açıklamada, "Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız" demişti. Bu açıklamanın ardından Türkiye'nin farklı şehirlerinde ‘stok yapıldığı' gerekçesiyle soğan depolarına baskınlar yapılmıştı.



