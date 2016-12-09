Tarihi yarımada rant kurbanı

İstanbul 2. İdare Mahkemesi, tarihi yarımada Kumkapı Balık Hali’nin marina yapılmasına, Yedikule Bostanları’nın da bulunduğu bölgenin açık spor ve rekreasyon alanına dönüştürülmesine kapı açan imar planının iptali istemiyle açılan davayı reddetti.





Cumhuriyet’in haberine göre, CHP’li meclis üyesi Fazıl Uğur Soylu, karara tepki göstererek, “Tarihi yarımadayı yok edecek bu kararı Danıştay’a taşıyacağız” dedi.





Kararda, dava konusu düzenlemelerin 1/5000 ölçekli koruma amaçlı imar planında öngörüldüğü, itirazların konusunun da bu plan olduğu ifade edildi. Dava konusu olan 1/1000 ölçekli imar planının üst plana uygun olarak hazırlandığı savunuldu. Ulaşım, otopark, Avrasya Tüneli ve tarihi yarımada içerisindeki yenileme alanlarına ilişkin imar planlarına karşı, daha önceden, Mimarlar Odası tarafından dava açıldığı anımsatıldı. Odanın açtığı davada, Sirkeci Garı’nın otel, İETT Garajı alanının da ticaret merkezi olmasını öngören planların iptal edildiğine dikkat çekildi.





Önü açılan projeler





Tarihi yarımadaya bağlanacak olan Avrasya Tünel Geçişi. 1. Derece koruma bölgesinde yer alan ve geçen aylarda Avrasya Tüneli geçiş güzergâhı üzerinde olduğu gerekçesiyle yıkılan Kumkapı Balık Hali’ne yapılacak marina. UNESCO’nun dünya mirası listesinde yer alan ve Yedikule’den Ayvansaray’a kadar uzanan kara surları koruma bandında yapılacak işlemler. Yedikule Bostanları’nın da yer aldığı bölgelerde yapılması planlanan açık spor alanları, rekreasyon alanları. Fatih geneline inşa edilecek otoparklar. Sur içinde öğrenci yurdu ve meslek okulları…





CHP’li 8 Meclis üyesi, imar planlarının iptali istemiyle dava açmıştı. Fatih Belediyesi karara itiraz etmişti. Mahkeme de önce yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı, sonra da davayı bitirdi.



