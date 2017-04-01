Tarihi TBMM binasında Ultra Lüks Makam odası

TBMM tatile girince başta muhalefet kulisleri olmak üzere ciddi bir tadilat başladı. Tescilli kültür varlığı olan eski meclis binasındaki bir çok yer kırılıp dökülüyor.

Başta Muhalefet kulisleri olmak üzere bir yok yer yıkıldı. CHP'li vekiller "hiç kimsenin haberi olmadan ciddi bir israf yapılıyor. Meclisin tarihi özelliği yok ediliyor eleştirilerinde bulunuluyor.





Kulislerde dolaşan iddiaya göre işin aslı farklı. Daha önce bombalamada zarar gören yerlerin tamiri ile başlayan tadilat

Erdoğan'ın talimatıyla boyut değiştirdi

TBMM tarihi binasında 'Cumhurbaşkanı makam katı yapılmaya başlandı.. Ultra lüks yapılan makam katı mini bir kaçak saray modelinde yapılıyor. Tarihi binanın özelliğine zarar veren odanın aynı zamanda büyük bir israf ta yaşanıyor. Çoğu milletvekilinin habersiz olduğu bu inşaattan tatil bitip dönünce haberi olacak