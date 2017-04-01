Samanyolu Haber /Gündem / Tarihi TBMM binasında Ultra Lüks Makam odası /01 Nisan 2017 16:22

Tarihi TBMM binasında Ultra Lüks Makam odası

TBMM’de tam bitti denirken yeniden başlayan inşaat çalışmasının sırrı ne?

SHABER3.COM

TBMM tatile girince başta muhalefet kulisleri olmak üzere ciddi bir tadilat başladı. Tescilli kültür varlığı olan eski meclis binasındaki bir çok yer kırılıp dökülüyor. 
Başta Muhalefet kulisleri olmak üzere bir yok yer yıkıldı. CHP'li vekiller  "hiç kimsenin haberi olmadan ciddi bir israf yapılıyor. Meclisin tarihi özelliği yok ediliyor eleştirilerinde bulunuluyor. 

Kulislerde dolaşan iddiaya göre işin aslı farklı. Daha önce bombalamada zarar gören yerlerin tamiri ile başlayan tadilat 
Erdoğan'ın talimatıyla boyut değiştirdi 
TBMM tarihi binasında 'Cumhurbaşkanı makam katı yapılmaya başlandı.. Ultra lüks yapılan makam katı mini bir kaçak saray modelinde yapılıyor. Tarihi binanın özelliğine zarar veren odanın aynı zamanda büyük bir israf ta yaşanıyor. Çoğu milletvekilinin habersiz olduğu bu inşaattan tatil bitip dönünce  haberi olacak 
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